TransUnion é o mais novo membro da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

A TransUnion, empresa global de informações e insights, é o mais novo membro da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).

No início deste ano, a companhia foi aprovada pelo Banco Central para atuar como uma das gestoras de banco de dados do Cadastro Positivo, juntando-se assim ao grupo formado por Boa Vista, Quod, Serasa Experian e SPC Brasil.

“É com grande satisfação que anunciamos a chegada da TransUnion à associação, que passa a representar 100% do setor de birôs de crédito do Brasil. Em nossa visão, a adesão da empresa fortalece a ANBC e contribui para a consolidação de um mercado de crédito mais inteligente, inovador e dinâmico no país”, afirma Elias Sfeir, presidente da entidade.

“Ficamos muito honrados em participar da associação. O nosso propósito é ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de informações e insights. E a ANBC defende os mesmos princípios que os nossos, auxiliando e mudando a história da população que não tem acesso a bens e serviços, na proteção de dados e na consciência financeira. Portanto, acredito que juntos poderemos contribuir para a transformação da informação em um mecanismo ainda mais seguro, eficiente e acessível na sustentação de uma economia favorável às pessoas”, aponta Claudio Pasqualin, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da TransUnion Brasil. “Além disso, iremos entregar inteligência da informação às empresas, contribuindo para impulsionar o poder de decisão de forma mais assertiva, desenvolvendo ainda mais o mercado nacional”, completa.

Presente no Brasil há 10 anos, a TransUnion já atua junto aos seus clientes – instituições financeiras, empresas de seguros, varejo, telecom, FinTechs, e-commerce, indústrias, PMEs – com soluções que endereçam o propósito da companhia de viabilizar o acesso a bens e serviços adequados a cada pessoa, com agilidade e sem aumento de risco. A soma do potencial inclusivo do Cadastro Positivo ao modelo de negócios da companhia abre um leque de oportunidades para o seu modelo de negócios, que impactará positivamente seus clientes e, consequentemente, os consumidores e a economia do país.