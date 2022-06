Yakult e CBDA firmam patrocínio para a Natação 2022-23

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

A Yakult do Brasil é a nova patrocinadora oficial da Natação brasileira. A empresa apoiará a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em todas as ações da modalidade gerida pela entidade até maio de 2023. Ao longo deste período, a CBDA vai realizar 10 competições oficiais com a marca da multinacional. Depois de patrocinar oficialmente o Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação, realizado em abril no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, a Yakult irá vincular sua marca regularmente à modalidade que já conquistou 15 das 17 medalhas olímpicas dos esportes aquáticos do Brasil.

O diretor presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, lembra que estimular a prática de esportes é uma das maneiras de contribuir para uma vida mais saudável em todas as faixas etárias, seguindo a filosofia da empresa de ‘contribuir para uma vida saudável e alegre das pessoas do mundo inteiro, com base em pesquisas contínuas da Ciência da Vida’. “Ao assumirmos este patrocínio com a CBDA estamos reforçando o nosso compromisso com as futuras gerações, para que a Natação brasileira continue produzindo grandes atletas que orgulhem o Brasil”, acentua.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Yakult, que já rendeu grandes frutos no Troféu Brasil de Natação e continuará firme até o ano que vem. O esporte tem como um de seus ideais a saúde e é essa mensagem que tanto a CBDA quanto a Yakult podem oferecer para as pessoas. Essa parceria também marca uma nova era dos esportes aquáticos. Podemos mostrar que a CBDA hoje é transparente, idônea e alinhada com as novas práticas do mercado. Isso, com certeza, foi fator fundamental para que a Yakult apoiasse a Natação brasileira”, afirma Luiz Fernando Coelho, presidente da CBDA.

A multinacional Yakult – com sede em Tóquio, no Japão – incentiva o esporte com objetivo de tornar as pessoas ainda mais saudáveis. A empresa investe no beisebol desde a década de 1990 no Japão (com time profissional) e no Brasil (com um Centro de Treinamento). Desde 2005, a Yakult Honsha (matriz da empresa) é patrocinadora oficial da Federação Internacional de Natação: FINA World Championships e FINA World Swimming Championships (25m).

Com 87 anos de fundação completados em 2022, a Yakult Honsha é líder global no segmento de leite fermentado – produto que é o carro-chefe da empresa em nível mundial. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa investe no desenvolvimento e aprimoramento de alimentos que possam ajudar na manutenção da saúde de consumidores de todas as idades. A Yakult atua em 40 países e regiões, e mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020).

Competições

Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil;

Copa das Federações;

Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno – Troféu Tancredo Neves;

Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo;

Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno – Troféu Arthur Sampaio Carepa;

Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu José Finkel;

Campeonato Internacional e Interfederativo Infantojuvenil de Natação – Troféu Chico Piscina;

Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho;

Campeonato Brasileiro Infantil de Verão – Troféu Maurício Bekenn;

Campeonato Brasileiro Júnior de Verão – Troféu Júlio de Lamare.