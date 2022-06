Gasto com comida fora do lar é de R$ 164,4 bilhões e evento aborda tendências

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

O comportamento do consumidor, assim como seus hábitos alimentares, tem passado por transformações. E, com isso, surgem tendências com o intuito de suprir suas necessidades, como a falta de tempo para preparar sua própria comida, por exemplo. Prova disso, foi feita uma pesquisa pelo IFB, o Instituto Good Service Brasil/CREST, a qual revelou que o gasto com comida fora do lar foi mais de R$ 164,4 bilhões no ano passado. Só a média de gasto por refeição em 2021 foi de R$ 16,21, o que representa uma alta de 12% em comparação ao ano anterior. Já os pedidos feitos aos finais de semana chegaram a atingir quase 16% a mais em relação ao ano de 2020.

Diante deste cenário, o instituto prevê para o decorrer deste ano um aumento no funcionamento de restaurantes em torno de 10% a mais em comparação a 2021. E para a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), o Food Service deve apontar um crescimento de aproximadamente 28%.

Outro dado levantado pela consultoria Galunion, da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e do IFB, apontou que cerca de 63% dos bares e restaurantes não retomaram as vendas durante a pandemia e 48% acreditam que podem levar em média 2 anos para pagar dívidas acumuladas durante o período de restrição até voltar ao ritmo normal. E, para que o setor de alimentação fora do lar se reerga financeiramente, esses institutos de pesquisas destacam o surgimento de algumas tendências. Uma delas é o chamado “Grab and Go”, cuja tradução literal significa “pegue e vá”. Ou seja, é um modelo de atendimento que consiste na oferta de alimentos e bebidas já prontos para consumo, sem ter a necessidade de obter informações ou realizar o pedido com algum atendente, já que geralmente, pela própria embalagem o cliente já tem a noção completa sobre o produto a ser consumido.

Segundo o Sebrae, outra tendência do momento é o “Take Away”, que é quando o cliente vai até o restaurante, paga e leva a comida para comer em outro local, seja em casa ou no trabalho. O uso de cardápios com QR Code, a utilização de apps para a gestão completa dos pedidos, o funcionamento em espaços amplos e arejados, além de estabelecimentos pet friendly, com toda uma estrutura e preparo para permitir a entrada de pets dentro de bares, lanchonetes e restaurantes. Para o Sebrae Inteligência Setorial, tem o Comfort Food, que alia o sabor da comida com a nostalgia do lugar, lembranças familiares e tudo o que compõe a ideia do aconchego do lar e a comida regional, desde o modo de preparo, decoração do espaço, uso de temperos específicos e tudo o que proporciona a típica tendência do Comfort Food.

Visto que há tantas tendências que o empresário brasileiro pode adotar, seja ele dono de um fast food, lanchonete ou restaurante, a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes decidiram promover o seu primeiro evento gastronômico híbrido pós-pandemia do dia 07 a 10 de junho de 2022, no Expo Center Norte, em São Paulo, para abordar os temas que estão em alta no momento.

O evento terá o Point dos Chefes, que é o ponto de encontro de chefes de cozinha do Brasil, que influenciam na evolução da gastronomia mundial o qual será organizado pela Delegação Brasileira da Federação Italiana de Chefes Brasil. ​​

E como o evento contará com a presença de profissionais renomados, a WRA Embalagens, empresa especializada na produção de embalagens para Food Service também estará presente na feira e contará com a participação de chefs de cozinha consagrados e, que inclusive, alguns deles foram participantes do MasterChef Brasil.

“A WRA Embalagens sabe que existem várias tendências voltadas para o ramo alimentício. É por isso que resolvemos participar de um evento que vai abranger temas atuais, que além de nos manter com os olhos atentos a todo tipo de inovação no ramo de comida fora do lar, também contaremos com a participação especial de chefs renomados que farão receitas ao vivo com o uso de embalagens sustentáveis que atendem perfeitamente as principais tendências do momento”, conclui o diretor comercial da WRA da Embalagens, Wellington Luiz.