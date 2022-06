Beeviral recebe aporte de investimento da WOW Aceleradora

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2022.

Acreditar que as empresas podem vender de forma sustentável ao mesmo tempo em que conseguem contribuir para uma sociedade melhor foi o que moveu um grupo de empresários a criar a startup Beeviral que, através da sua plataforma, ajuda empresas a criar e automatizar programas de indicação para ser um novo canal de vendas. A indicação de clientes é um processo natural que já ocorre com toda empresa que possui um bom produto ou presta um bom serviço. Acontece que a grande maioria das empresas ainda não se deu conta de que esse processo pode ser automatizado e escalável podendo ser encarado como um novo (e poderoso) canal de vendas.

Um estudo realizado pela Universidade Texas Tech identificou que 83% dos clientes satisfeitos estariam dispostos a indicar uma empresa, mas apenas 29% chegam de fato a indicar apenas porque não são estimulados a isso. Porém, existem inúmeros benefícios quando uma pessoa procura uma empresa por indicação de um amigo.

Segundo Marcelo Pereira, CEO da Beeviral, pessoas indicadas possuem pelo menos 3 vezes mais chances de contratar um produto ou serviço se comparado a qualquer outro tipo de anúncio. Outro grande benefício, segundo Marcelo, está relacionado ao custo. Na indicação de clientes, não há custo fixo. O único custo serão recompensas que o cliente receberá quando as indicações de fato resultarem em novas vendas.

A ideia da startup nasceu no café de um shopping do Rio de Janeiro onde os sócios Marcelo Pereira e Márcio Marques, Head de Tecnologia, conversavam. Marcelo, que foi CEO de uma outra empresa de tecnologia e sempre vendeu através da indicação de clientes, conversava sobre a dificuldade de gerenciar e impulsionar esse processo que já acontecia naturalmente na sua empresa.

Foi quando os dois resolveram pesquisar por alguma solução no mercado e não encontraram que resolveram se dedicar ao projeto e fundar a beeviral, que futuramente veio contar com a presença da Joyce Tavares, Head de Sucesso do Cliente, e do Vinicius Pires, Head de Marketing e Vendas.

Ainda segundo Marcelo, outra coisa maravilhosa que acontece no uso da indicação como um canal de vendas é que parte do custo de aquisição de clientes (também conhecido como CAC) são, de certa forma, distribuídos às pessoas físicas em forma de recompensas já que a empresa não precisou gestar com nenhum tipo de propaganda para trazer o novo cliente.

Isso permite às empresas retribuir para a sociedade parte do seu custo de venda ao invés de gastarem apenas com os grandes veículos de anúncios pagos.

A startup, que já ajudou centenas de empresas a venderem através da indicação clientes entre elas marcas como Lacta e PicPay, agora busca uma maior expansão da sua base de atuação. Por isso, se une à WOW Aceleradora, que mais do que investimento, possui o objetivo de gerar conexões, network e capital intelectual às startups investidas através de uma rede com mais de 300 mentores com o seu propósito de potencializar pessoas e negócios que transformem a realidade.

A expectativa das empresas com o negócio é de ampliar ainda mais a penetração da startup no mercado divulgando para que cada mais empresas conheçam os benefícios das vendas através da indicação de clientes.

O site da beeviral e da wow são respectivamentes https://beeviral.app/ e https://www.wow.ac/