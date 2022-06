VSaaS garante o funcionamento ininterrupto do sistema de monitoramento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2022.

Os sistemas em nuvem, importante pilar da transformação digital, vêm evoluindo muito rapidamente e trazendo constantemente novos serviços e funcionalidades. No setor de monitoramento inteligente, a inovação fica por conta do VSaaS (Video Surveillance as a Service), ou, em português, Segurança por Vídeo como Serviço. A tecnologia possibilita hospedar na nuvem hardware e software de sistemas de segurança baseados em vídeo, para que os usuários possam acessar, monitorar, gravar, armazenar, reproduzir suas câmeras IP de qualquer lugar, por meio de qualquer dispositivo e ter fácil acesso aos arquivos das filmagens.

Em 2021, o setor de segurança eletrônica no Brasil faturou mais de R$ 9,2 bilhões, uma alta de 14% em comparação ao ano anterior, segundo dados da ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança). Para 2022, a expectativa é que o crescimento do setor supere os 18%, com todos os segmentos em ascensão.

Os números são reflexo do aumento da adesão de soluções inteligentes por parte das empresas, como a implantação de body cams (câmeras corporais), equipamentos touchless, câmeras com reconhecimento facial, drones, rastreamento de frotas e veículos, entre outros serviços e projetos que ficaram paralisados no início da pandemia. Além disso, a aprovação do Estatuto da Segurança Privada em trâmite no senado federal e a ampliação de ofertas de tecnologia disponíveis no mercado que vão surgir e evoluir com a chegada do 5G ao país devem contribuir para que o crescimento esperado para 2022 se concretize.

Com um ecossistema de cidades inteligentes em ascensão e o aumento esperado nas demandas pelos serviços do setor de segurança eletrônica e videomonitoramento, é preciso garantir que os serviços se mantenham ativos, ininterruptos. A resposta, portanto, está na nuvem.

Sistemas em nuvem

O Cloud Computing permite o uso remoto dos recursos da computação por meio da conectividade da internet. Através da nuvem, o usuário consegue acessar os mais variados recursos, programas ou informações por meio de um computador, tablet ou telefone celular. Tudo isso sem a necessidade de conectar-se a um servidor local, bastando apenas um navegador e uma boa conexão com a internet.

Os sistemas na nuvem têm inúmeras vantagens que os tornaram populares nos últimos anos, mas não precisar mais de altos investimentos em hardwares, sistemas operacionais e softwares para conseguir algum tipo de aplicação, bem como sua capacidade de armazenamento e processamento de dados, são certamente as principais delas. Além disso, são uma forma de democratizar informações e melhorar a experiência de quem precisa de recursos tecnológicos como esses.

VSaaS e suas vantagens

Identificar pessoas a partir das características faciais, verificar se a pessoa passou em uma determinada área monitorada, apresentar trajetos feitos por alguém, identificar tipos de veículos e placas, transmitindo alertas em tempo real a centrais de controle e monitoramento, promovendo ampla visão dos acontecimentos e auxiliando a atuação estratégica e tática. Essas são algumas das possibilidades que a inteligência artificial agregada aos sistemas de monitoramento é capaz, possibilitando aumento da segurança e eficiências das mais diversas operações, em variados setores da economia.

Contudo, essas e outras aplicações demandam de ferramentas que possibilitem o processamento e o armazenamento dos dados de forma segura e eficaz. E é nesse ponto que o custo-benefício da nuvem entra em destaque. O cloud computing, através do VSaaS, permite que Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina fiquem acessíveis, operacionais e seguros.

O Video Surveillance as a Service tem entre seus diferenciais a geração de economia para pequenas e médias empresas, uma vez que os usuários podem distribuir os custos ao longo da vigência do contrato, por exemplo. Ainda, permite armazenamento e backups consistentes dos dados e serviços e acesso em tempo real a partir dos mais variados dispositivos. A experiência do usuário tende a ser melhor sucedida, já que, via de regra, conta-se com sistemas ágeis e amigáveis.

Segundo o Diretor de Inovação da Avantia, uma das empresas líderes em tecnologia para segurança no Brasil, Ivo Frazão, a utilização de videomonitoramento para otimização de processos e aumento de eficiência em operações de segurança, aliado a plataformas de cloud computing de alta disponibilidade, permite dispositivos conectados a 5G cada vez mais acessíveis em termos financeiros e para usos mais comuns. “O cloud computing vem se tornando uma plataforma de computação cada vez mais convencional para vídeos e as organizações vêm buscando com mais frequência esse tipo de solução. Por isso, as empresas prestadoras de serviço estão criando centros de excelência em cloud e identificando com mais agilidade as demandas do mercado a fim de acelerar seus processos de desenvolvimento e assumir o protagonismo nesse nicho do mercado”, salienta Frazão.