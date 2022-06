Arie Halpern fala sobre empreendedorismo em episódio de estreia do D&C talks

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2022.

D&C talks, programa de entrevistas sobre inovação e tecnologia, trouxe a público a história da CTF Technologies, empresa de controle de combustíveis com tecnologia embarcada. O empresário Arie Halpern fala sobre o empreendedorismo e a visão de negócios por trás da criação do projeto.

O programa, com periodicidade mensal, traz grandes experiências narradas de uma maneira descontraída. Arie Halpern explica como surgiu a ideia de criar uma tecnologia para abastecimento de frotas e fala da importância do setor de transportes em um país com dimensões continentais, como o Brasil, no qual o modal rodoviário é dominante.

Ele conta que ideias empreendedoras podem surgir de atividades cotidianas e ressalta a importância da visão de mercado e conhecimento como fatores essenciais na iniciativa de sucesso de um novo negócio.

O D&C talks é uma iniciativa do site “Disruptivas & Conectadas”, dedicado aos temas da inovação tecnológica e das tecnologias disruptivas. O programa é veiculado no YouTube. Seu próximo episódio trata de outros desafios do empreendedorismo e está previsto para a primeira quinzena de junho.

Arie Halpern liderou, ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, uma série de projetos, sempre motivado pela ideia de identificar oportunidades de negócio. O conhecimento acumulado em construção e gestão de projetos de inovação tecnológica, empreendedorismo e gestão motivacional é o principal ativo de sua carreira. A partir dessas experiências, aprendeu a usar a criatividade para escapar da chamada posição de zona de conforto e a apostar no novo. Atualmente, pesquisa e investe em tecnologias de inovação em diversas áreas de interesse. É CEO da empresa irlandesa de biotecnologia Tonisity, que desenvolve suplementos alimentares voltados para a suinocultura, o Tonisity PX, e também para animais domésticos como cães e gatos: a linha DoggyRade.