Mercado de RPA ultrapassará US$ 1 bi em 2028 nas Américas

* Por: DINO - 3 de junho de 2022.

Em pesquisa recente, a instituição Reportlinker.com revelou dados sobre o mercado de RPA nas Américas do Sul e Central. De acordo com o relatório, o valor do mercado da tecnologia nas regiões ultrapassará 1 bilhão de dólares até o ano de 2028.

Intitulada “South and Central America Robotic Process Automation Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Analysis – by Component and Industry Vertical”, a pesquisa afirma que, em 2021, o mercado de RPA na região atingiu 115,3 milhões de dólares.

Para o ano de 2028, o valor de mercado do RPA estimado para as Américas do Sul e Central é de 1,145.2 bilhão de dólares, um reflexo direto do aumento do investimento em fintechs nesta área do planeta. O relatório também aponta que a demanda por RPA deve crescer exponencialmente nas regiões nos próximos 3 a 5 anos. Em outra pesquisa realizada pelo grupo Ernst Young, a América Latina foi apontada como responsável por 15% da demanda global por RPA, uma das tecnologias que integram a hiperautomação.

Crescimento global do mercado de IPA

O mercado de Intelligent Process Automation (IPA, ou Automação Inteligente de Processos) deve atingir 21,1 bilhões de dólares até 2027, de acordo com pesquisa da MarketsandMarkets. Em 2022, o mercado de IPA é avaliado em 13,9 bilhões de dólares. Dessa forma, até 2027 o crescimento composto anual (CAGR) deve ser da ordem de 8.7% globalmente. A Automação Inteligente de Processos é composta de tecnologias como RPA e Inteligência Artificial.

“O aumento da procura por soluções de otimização de processos de negócios (BPO) reflete no aumento do mercado de serviços de RPA, que está em fase inicial na América Latina e constitui um oceano azul de oportunidades para prestadores de serviços de TI”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing LatAm da ElectroNeek, empresa de software RPA.