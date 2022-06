Produção de veículos avança 2,5% no Brasil em dezembro

Compartilhe Facebook

3 de junho de 2022.

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a partir do portal Exame, foram produzidos 210,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em dezembro de 2021 – um avanço de 2,5% na comparação com novembro. No ano passado, portanto, foram acumulados 2,248 milhões de veículos montados, crescimento de 11,6% em relação a 2020. Na comparação com dezembro de 2020, a produção de dezembro permaneceu quase estável, crescendo 0,8%.

A montagem do mês, inclusive, foi puxada por caminhões, que avançou 18,2% na comparação com o mesmo mês de 2020, indo para 12.395 veículos, acumulando no ano um crescimento de 74,6% para 158,8 unidades. O setor de veículos pesados, na ocasião, foi pouco afetado pela crise de disponibilidade de componentes eletrônicos, abalando mais veículos leves. A produção de carros e comerciais leves caiu 0,4% em dezembro de 2021 ante um ano antes, encerrando o ano com crescimento de 8,7%, para 2,07 milhões de veículos. Licenciamentos totais avançaram 19,7% em dezembro na comparação mensal, retrocedendo 15,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 207,1 unidades. No ano passado, de forma geral, progrediram 3%, para 2,212 milhões de veículos.

Vendas de motos sobem 29% em fevereiro ante o mesmo mês de 2021

Falando não só de carros seminovos ou novos, mas também de motos, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a partir do portal Uol, as comercializações de motos apresentaram alta de 29% em fevereiro na comparação com o mesmo volume do ano passado, alcançando 74,1 mil unidades. Já em relação a janeiro, foi observado um retrocesso de 17,4% no mercado de motocicletas novas. Com esse cenário, o segmento encerrou o primeiro bimestre do ano com 163,7 mil unidades vendidas – 14,3% acima da quantidade apresentada no primeiro bimestre do ano passado. Na liderança, a Honda representou 74,5% das motos vendidas no país no período analisado. Na sequência, a Yamaha, com 18,8%.

Em números atualizados, no primeiro quadrimestre do ano, a venda de motos aumentou, com 382,497 motos emplacadas entre janeiro e abril de 2022, um crescimento de 27,40% ante o mesmo período de 2021. Os dados são da Fenabrave a partir do portal do Estadão. “Apesar do crédito mais restrito em 2022, com aprovação média de 30% das propostas, o segmento de motocicletas tem registrado excelentes resultados”, aponta o presidente da Fenabrave. “A alta do preço dos combustíveis tem atraído mais consumidores para motos, cujo consumo é menor do que nos automóveis”, acrescenta. A federação prevê que, neste ano, serão comercializadas 1.229.000 motocicletas, isso representará um crescimento de 6,2% ante o volume do ano passado caso seja realmente confirmada a estimativa.