BASF usa metaverso para promover semana da sustentabilidade

* Por: DINO - 3 de junho de 2022.

A sustentabilidade é uma demanda crescente da sociedade. Uma pesquisa da Union+Webster de 2019 apontou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis e, segundo a Confederação Nacional das Indústrias, 76,5% das indústrias brasileiras já desenvolvem alguma iniciativa de economia circular.

Na semana do Meio Ambiente, de 6 a 10 de junho, a BASF vai lançar no metaverso a Sustainable Week para celebrar a importância das iniciativas da indústria em prol da sustentabilidade. Num ambiente digital imersivo, interativo, repleto de conexões e ambientado em uma floresta, serão realizadas lives, nos dias 6,7 e 9 de junho, disponibilizados conteúdos, além da promoção de soluções e tecnologias que apoiam a economia sustentável para o Brasil e outros países da América do Sul.

“Por meio das soluções, impactamos de forma positiva requisitos de sustentabilidade, como as mudanças climáticas, a redução de emissões, no consumo de água e energia, de custos e proteção da biodiversidade, por exemplo”, afirma Renata Milanese, diretora de Customer Enabling da BASF para a América do Sul.

As lives organizadas para o evento vão abordar temas voltados a diversos setores da indústria, incluindo energia verde, bioativos, sustentabilidade em pintura automotiva, embalagens, digitalização, agronegócio, oportunidades para a gestão de carbono, entre outros. A jornalista e apresentadora Rosana Jatobá fará uma palestra sobre ESG, comentando sobre o compromisso pela governança ambiental, social e corporativa.

Tecnologias em prol da sustentabilidade

Além de informação, haverá uma grande promoção na plataforma de e-commerce, o [email protected], das soluções que trazem sustentabilidade à cadeia de valor. Com foco nos pilares ambiental, econômico e social, a companhia tem metas desafiadoras que foram alinhadas há alguns anos e investe em P&D para aprimorar seu portfólio e garantir que as indústrias tenham como melhorar seus processos ou oferecer produtos mais sustentáveis para os consumidores dos seus produtos.

Durante toda esta semana, o carbono emitido nos fretes das vendas realizadas na plataforma [email protected] será compensado pela BASF. A mensuração dessas emissões será feita em parceria com a Fundação Espaço ECO, consultoria de sustentabilidade criada e mantida pela BASF. A compensação do carbono será feita por meio do plantio de mudas no Projeto Mata Viva, localizado no Complexo Químico da BASF em Guaratinguetá, São Paulo, e em nove países da América do Sul com o apoio de parceiros locais. Além disso, para toda pesquisa de satisfação (NPS) respondida no mês de junho, o time de Customer Experience realizará a ação de plantio de árvore seguindo esse mesmo modelo.

As ações contribuem para as metas globais firmadas pela companhia que incluem a redução das emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030, em comparação com 2018, e uma jornada rumo à neutralidade climática de atingir emissões líquidas zero até 2050. A BASF calcula a pegada de carbono por produto desde 2007 e disponibiliza essa informação desde 2021 com a ajuda de uma ferramenta digital. Outra meta importante é o aumento da participação dos produtos do portfólio que trazem contribuição significativa em sustentabilidade para a cadeia de valor nas vendas da companhia – e que estarão promocionados durante a semana.