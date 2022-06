EXPOSEC 2022 – Feira Internacional de Segurança começa amanhã na São Paulo Expo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

A Exposec – Feira Internacional de Segurança é o único evento do Brasil a congregar as mais recentes tecnologias, produtos e serviços para o setor de Segurança, além de atrair compradores, nacionais e internacionais, de toda a cadeia produtiva em uma área de 40 mil m2 proporcionando o ambiente propício para a geração de negócios e networking.

Em 2022, a feira, que acontece entre os dias 7 e 9 de junho na São Paulo Expo, chega à sua 23ª edição focada em otimizar a experiência de seus expositores com novas ferramentas disponíveis para conectá-los face a face, fortalecer suas redes e ampliar suas experiências em últimas tendências nos segmentos de Segurança Eletrônica, Privada, Pessoal, Pública, Patrimonial e Empresarial.

O evento reúne cerca de 800 expositores e 45 mil visitantes, entre eles a Opticon – multinacional especializada em soluções de alta tecnologia para estruturas varejistas, que marca presença no evento com o objetivo de atender pessoal de controle de acesso e autoatendimento.

A Opticon estará presente com produtos da linha NLV, são eles: NLV-4001 é o menor scanner de posição fixa da série e varre a uma velocidade de 300 varreduras por segundo. Este scanner de posição fixa foi desenvolvido para as aplicações que requerem um dispositivo capaz de ler códigos de barras 1D.

São utilizados em POS de varejo, soluções de autoatendimento como quiosques, máquinas de bilhetes de estacionamento e em máquinas de análise médica ou farmacêutica.

Já o NLV-3101 é um scanner fixo 2D, é rápido, durável e confiável. Este scanner estacionário vem com uma interface USB HID / VCP ou serial. Suas dimensões são pequenas, medindo apenas 41,1 x 33 x 24 mm, sendo, portanto, um ajuste perfeito para a maioria dos aparelhos. Além disso, este scanner é flexível, de modo que se adapte à maioria dos aplicativos OEM ou ODM que requerem uma câmera CMOS 2D de alta especificação para todos os fins de digitalização. O NLV-3101 é um scanner de posição fixa adequado para projetos exigentes de OEM e ODM.

“Nossa participação tem como objetivos a construção de imagem, contato com os tomadores de decisão da indústria, bem como apresentar e demonstrar nossos produtos e soluções, apresentar protótipos para feedback do mercado, efetivamente, transparência do mercado, obter informações de mercado de concorrentes e clientes”, explica Jalale Farhat, Area Manager Latin America Opticon no Brasil.

Fundada em 1976, a Opticon é um dos players do mercado de tecnologia voltada para o varejo. A empresa é especialista na fabricação de scanners de código de barra facilitando o gerenciamento de estoque, ativos e separação de pedidos.

Atualmente, a Opticon está presente em mais de 65 países fornecendo soluções de tecnologia para etiquetas de prateleiras eletrônicas, sinalização digital e equipamentos totalmente adaptáveis a qualquer tipo de estrutura varejista.