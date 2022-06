Empresas se unem em ações de solidariedade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

Por meio da Luft Healthcare, sua operadora logística voltada à área da Saúde, a Luft Logistics entregou mais de 34 mil caixas de álcool em gel doados pelo Grupo Reckitt à Cruz Vermelha Brasileira (CVB), no Rio de Janeiro (RJ). Os produtos serão distribuídos pela CVB, associação civil sem fins lucrativos, a instituições em 15 estados do Brasil. Entre as entidades beneficiadas estão asilos, casas de repouso, creches, orfanatos e postos de saúde.

“Estamos juntos ao Grupo Reckitt nesta corrente do bem, contribuindo com a logística de entrega desta doação à Cruz Vermelha Brasileira. Foram enviados cinco caminhões ao Rio de Janeiro lotados de itens que ajudarão as pessoas atendidas pelas organizações servidas pela associação no Brasil”, afirma Felipe Selistre, COO da Luft Healthcare.

Ao todo, foram 34.636 caixas com álcool em gel da linha Dettol, marca pertencente à unidade de negócios Reckitt Health & Nutrition Comercial, do Grupo Reckitt.

“A Cruz Vermelha Brasileira é uma parceira de longa data e sabemos do trabalho e da importância que ela tem na sociedade. Junto com a Luft Logistics conseguimos unir esforços para ajudar as pesssoas”, conclui Daniel Torres, General Manager da Reckitt Health & Nutrition Comercial.