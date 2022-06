João Pessoa brilha em mais uma edição B2Meet da Frt

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

Aconteceu em João Pessoa (PB), de 25 a 28 de maio, a edição B2Meet 2022 da Frt Travel Group.

Com a junção de dois grandes eventos da operadora (Meet e B2B), a Frt reuniu alguns dos principais fornecedores nos dois dias das capacitações de palco. Entre eles estavam Paraíba, Egito, Israel e Europa (além da participação das companhias aéreas Gol e Air France-KLM) representando como o conjunto de informações molda o conhecimento na área.

A edição deste ano também contou com rodadas de negócios entre 30 fornecedores da operadora e os mais de 200 profissionais do turismo participantes, no Centro de Convenções de João Pessoa. Durante a tarde do primeiro dia, o foco foi exclusivo aos produtos do Estado da Paraíba. Na manhã seguinte, a rodada reforçou a importância na retomada do turismo, trazendo fortes empresas nacionais e internacionais às negociações.

“É nesse momento que nosso parceiro faz o networking necessário para vender, conversando olho no olho com o agente de viagens e mostrando o diferencial do produto. Nossos agentes saem daqui com muito mais expertise sobre o atual cenário no turismo”, como explicou Dayana Medes, gestora de Produtos da Frt Travel Group.

Em parceria com o Governo da Paraíba/PBTUR, ABIH-PB, SETUR de João Pessoa e Luck Receptivo, todos embarcaram em um passeio de barco ao som do saxofonista Jurandy do Sax, em uma apresentação ao pôr do sol na Praia do Jacaré.

Para Danielle Meirelles, CEO da Frt Travel Group, “quando todos estão conectados no mesmo propósito, o resultado é algo extraordinário. Impulsionamos o destino, as visitas, reforçamos nosso relacionamento e vendas, tudo isso para retomar o que havíamos começado nesses últimos dois anos e dar uma perfeita continuidade”.

FRT TRAVEL GROUP

Matriz Foz do Iguaçu

+55 (45) 3521-8500

[email protected]

Av. Brasil, 1345 – Centro

Edifício Mario da Rosa – 4º Andar

ASSESSORIA DE IMPRENSA FRT TRAVEL GROUP

Olé Comunicação

[email protected]

Telefone: (45) 3025-7263

WhatsApp: (45) 99102-5225