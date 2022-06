Para a Macseg a humanização é sinônimo de fidelização de clientes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

Após a crise com efeito mundial por conta da COVID-19 tendo como consequência o isolamento social e a paralisação de várias empresas e comércio, já é notório que existe um novo normal. Este é um momento importante e decisivo para que os empresários se reinventem.

E a forma mais eficiente de manter o cliente é a fidelização, porém em seu conceito mais amplo. Manter um cliente fiel vai além de oferecer promoções é necessário destacar a importância do serviço e/ou produto ofertado e garantir que encontrará o que há de melhor no mercado, mas principalmente apostar na humanização.

Segundo Serafim Cunha, diretor da Macseg Certificado Digital, cada cliente merece uma boa experiência e um compromisso incansável com o sucesso deles, sendo preciso solucionar todos os problemas e trazer a melhor experiência sempre com foco na humanização. “É assim que se constrói uma relação sólida, retenção e engajamento dos clientes, afinal o sucesso do cliente determina o nosso sucesso”.

O executivo destaca que a humanização em todas as etapas do atendimento será o segredo para ganhar a confiança de seus clientes e o sucesso dos negócios. São inúmeras maneiras de humanizar, seja em como treinar sua equipe, tom de voz, postura, simpatia, paciência com os clientes, agilidade para resolver problemas e estar sempre à disposição.

Não se pode esquecer que a fidelização inclui o pós-venda também, pois sempre haverá alguma dúvida. É importante ter um atendimento eficiente no pré e garantir que no pós-venda, a equipe envolvida esteja disposta a colaborar. Isso ajudará a conquistar a confiança do cliente.

Vale ressaltar que é necessário manter os clientes satisfeitos garantindo um excelente atendimento com equipe altamente qualificada, treinada e humanizada. São eles os replicadores da sua marca, imagem e valores, o que pode garantir manter os clientes e conquistar novos para garantir o sucesso do negócio.

Para finalizar, a dica do executivo é focar em construir e manter uma gestão humanizada para sobreviver não apenas em momentos de crise, mas ao longo dos anos e com a possibilidade de ser referência no setor de atuação. “Muitas vezes é mais simples e menos oneroso fidelizar um cliente a realizar grandes investimentos para conquistar novos, pois estes também precisarão ser fidelizados para que você se mantenha vivo no mercado”, conclui Serafim.