Reposição hormonal necessita avaliação médica individual, afirma especialista

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

Tema que ainda divide opiniões médicas e enfrenta certa resistência entre os pacientes, a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) atua para melhorar uma série de sintomas desagradáveis que podem surgir no decorrer da vida. O tratamento consiste na restituição de hormônios que apresentam declínio na produção natural pelo organismo com o avançar da idade. Tais como: o estrógeno e a progesterona no caso das mulheres e a testosterona no caso dos homens. Para se ter uma ideia, durante a transição para a menopausa (nas mulheres) e andropausa (nos homens), a produção dessas substâncias pode diminuir em mais de 90%.

Algumas das polêmicas que rondam o tratamento estão relacionadas a possíveis efeitos colaterais que a reposição das substâncias pode trazer, como aumento do risco de cânceres, AVC e doença venosa tromboembólica. Contudo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a correta condução da restituição pode enfraquecer os sintomas da menopausa e da andropausa que vão desde disfunção sexual a depressão e ansiedade, além de gerar redução de risco cardiovascular, de fraturas por osteoporose e de demência. “É fundamental compreender que a TRH não está isenta de riscos. Os hormônios usados ou a não utilização, a dosagem, a forma de administração e o tempo de uso serão determinados por médicos especialistas após avaliação criteriosa que considerará as necessidades individuais de cada paciente”, afirma Flávia Ribeiro, farmacêutica Sócia-Fundadora da Quality Farmácia de Manipulação.

Considerando a individualidade dos tratamentos, a manipulação do medicamento costuma ser a mais indicada por permitir personalizar a dosagem e a forma de administração que pode ocorrer de diferentes maneiras, incluindo comprimidos, géis e adesivos aplicados à pele. “Desde a concentração dos seus componentes até a maneira de aplicação: tudo pode ser selecionado conforme o desejo do paciente. A manipulação permite um tratamento sob medida que valoriza a beleza natural de cada um e atua para cuidar do que precisa de atenção, a depender do tipo de pele e dos objetivos a serem alcançados com os procedimentos. Nós prezamos pela qualidade dos produtos manipulados, alta tecnologia em equipamentos e atendimento particularizado para cada caso”, defende.