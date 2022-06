Serviços de telefonia 0800 apresentam aumento de demanda

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 6 de junho de 2022.

O serviço de 0800 tem reconfigurado sobremaneira o comportamento das empresas, desde que surgiu em meados dos anos 90, quando o serviço era disponível apenas para as grandes corporações, devido aos altos custos. Porém, com as inovações tecnológicas e a queda de preços sobre a implementação dos serviços de telefonia, organizações de todos os portes passaram a ter acesso ao serviço de 0800.

Empresas passaram a lucrar com a inovação, já que houve rápida adaptabilidade por parte dos clientes a partir desse novo formato, que além do benefício da ligação gratuita, possibilita também rapidez no atendimento e fluidez nas comunicações e demandas.

A queda dos preços no uso , na implementação e nas tarifas reduzidas democratizou ainda mais o acesso a micro, pequenas e médias empresas. “A conta no final do mês sempre foi a principal razão da baixa procura”, diz Paulo Henrique Silva, gerente de relacionamento da Voxov, afirmando, ainda, que o serviço de telecomunicações no formato Cloud se encaixa mais adequadamente aos tempos atuais. “o novo formato vai além das necessidades de telecomunicação das empresas”, enfatiza.

