SmartCities Mundi debate soluções inteligentes para centros urbanos brasileiros

* Por: DINO - 6 de junho de 2022.

Gestores públicos e executivos das áreas de telecom, energia, mobilidade, segurança e TI vão debater as soluções para o presente e o futuro das cidades no congresso SmartCities Mundi, que ocorre entre os dias 20 e 22 de junho. A fim de conectar as mais diferentes realidades urbanas do país, a edição deste ano será totalmente virtual.

Sob o tema “cidades que inspiram”, o SmartCities Mundi abordará em seus painéis tópicos como: eficiência energética na iluminação pública, aplicativos de mobilidade, tecnologias digitais para a segurança pública, o papel das startups, uso de IoT e computação em nuvem, entre outras inovações que visam tornar as cidades mais humanas, seguras e integradas.

Outro destaque do congresso será o relançamento do livro Bright Green Book 1, “o livro verde do século 21”, que traz 100 dos principais casos de cidades inteligentes e seu impacto socioeconômico e ambiental no mundo. A publicação contou com o apoio da ONU habitat, UNDP, Itamaraty, governos da Itália, Holanda, Dinamarca e de centenas de empresas e instituições. Também serão apresentados alguns dos projetos que vão compor o Bright Green Book 2, que será lançado em outubro e apresentará 200 casos de inovação de impacto, ESG e soluções para grandes problemas urbanos do planeta.

O SmartCities Mundi é uma realização do portal Tele.Síntese em parceria com o Fórum das Américas. O formulário de inscrição e a programação do evento estão disponíveis no site https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/.