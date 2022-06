A tecnologia pode ser uma grande aliada na logística de uma empresa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de junho de 2022.

As grandes empresas trabalham com seus setores em sinergia para que tudo seja entregue conforme o planejado e dentro das estratégias traçadas, sempre pensando em oferecer ao cliente a melhor jornada de compra. Neste quesito, a gestão logística torna-se essencial, pois de nada adianta ter um excelente produto e preço se não for entregue na data determinada.

O mercado está mudando há algumas décadas, o consumidor está cada vez mais exigente e as empresas precisam acompanhar toda essa transformação, principalmente na parte digital.

Empresas que possuem em seus processos operações logísticas precisam focar em eficiência, precisão e agilidade. Aqui se encaixam tanto empresas que têm transporte próprio (e cuja atividade-fim não seja a logística), bem como organizações que terceirizam o processo com transportadoras.

Neste caso, a tecnologia se torna uma grande aliada à logística das empresas, por isso, o TMS (Transportation Management System ou Sistema de Gerenciamento de Transporte) tem ganhado muito espaço nas corporações. Um levantamento da Logistics Management identificou que, em empresas que adotaram o TMS, houve uma redução total de até 8% nos custos com frete.

Um estudo do Marketwatch estima que, até o fim de 2025, esse setor atinja valor de até US$ 4,8 bilhões.

O TMS contempla uma solução de software robusta e flexível que visa atender operações de transporte rodoviário, as suas necessidades fiscais, operacionais e financeiras em modalidades fracionada e lotação. Ele também pode ser integrado ao ERP da empresa gerando maior controle financeiro, de estoque e vendas.

Algumas das vantagens das empresas que possuem o TMS é a automatização de processos, redução de custos, redução de erro, melhor monitoramento da carga, controle logístico, financeiro e melhora na jornada e relacionamento com o cliente final. Além disso, é possível administrar os custos de cada operação, medindo todos os gastos da cadeia de transporte, otimizando assim, a gestão do negócio e tomada de decisão.

O controle das informações é essencial para que a rotina da cadeia de transporte ocorra sem erros, afinal qualquer falha pode ocasionar danos financeiros e de reputação da empresa, conforme menciona Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia.

As empresas que possuem um TMS podem customizá-lo de acordo com suas necessidades e usá-lo para muitas funcionalidades. Entre elas, podemos destacar:

– Controle de frotas : é possível gerenciar quantos quilômetros foram rodados por veículo, quantidade gasta de combustível, entre outros, gerando informações importantes para tomada de decisão.

– Controle operacional : a empresa consegue controlar toda a documentação dos veículos e seus prazos de renovação, assim como rastrear cargas para melhor administração de sua movimentação e do controle das rotas.

– Gestão de fretes: para empresas que possuem muitas mercadorias em transporte, ter uma boa gestão de fretes (analisar opções de rotas, prazo de entrega, veículos, etc) é essencial para ter menores custos e maior eficácia na operação.

– Indicação de rotas : esta é uma funcionalidade muito importante, pois o sistema irá indicar as melhores rotas levando em consideração os cenários logísticos de cada carga, otimizando assim, a operação.

No entanto, é muito comum que as empresas não saibam o momento certo de adquirir um sistema TMS. Neste caso, é importante avaliar alguns pontos que dão indícios de quando é necessário obter esse sistema:

– Aumento nas demandas de vendas e logística.

– Necessidade de integrar os processos e dados da empresa.

– Melhorar a gestão de frotas para redução de custos e aumento da rentabilidade.

– Melhorar a jornada e o relacionamento com o cliente, a fim de fazer as entregas no tempo determinado.

– Necessidade de automatizar processos e evitar desperdícios com cargas paradas ou perdidas.

Outro ponto importante é contar com uma consultoria especializada que possa dar todo o suporte para avaliar a real necessidade da sua empresa, assim como, o TMS que se ajustará às condições e demandas da empresa. Assim, a decisão será mais assertiva e eficiente para qualquer tipo de negócio.