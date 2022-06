Além da decoração: tapete aquece ambiente e oferece conforto para pessoas e pets

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de junho de 2022.

Engana-se quem acha que os tapetes são apenas peças para decoração de ambiente residencial. Este item vai muito mais além, sendo um importante acessório para aumentar a temperatura em dias frios em estações de outono e inverno, aquecendo o ambiente e melhorando o conforto das pessoas e dos animais.

Reginaldo Anderson Tortorelli, especialista em decoração e sócio da On Decor Valinhos, conta que além de ser um objetivo decisivo para decorar e delimitar ambientes, os tapetes têm função muito importante quando se fala de aquecimento térmico nas residências. “Existem no mercado produtos com várias texturas, fabricados com linhas fio de pet, algodão e palha e até os mais rústicos”, explica. “Quanto mais pelos e fofos eles forem, a concentração de calor aumenta o aquecimento interno.”

Segundo ele, é importante as pessoas pensarem na colocação de tapetes, principalmente quando a casa for de chão com porcelanato ou cimento queimado, cuja temperatura ambiente é mais fria. “O tapete quebra o gelo, evita o contato dos pés com o piso, e proporciona maior conforto”, alerta.

Outra dica de Tortorelli é para que a pessoa também mantenha um tapete no banheiro, próximo do box, já que ele ajuda a quebrar a friagem e vira uma peça de decoração importante para o ambiente. O mesmo ocorre com os quartos. “A recomendação é que ele fique na beirada da cama, ou pegando a cama toda.”

Tortorelli explica, ainda, que as tecnologias utilizadas para fabricação das peças estão bem avançadas e diferenciadas. Hoje elas permitem a lavagem e uso de aspirador para evitar o acúmulo de ácaro nos ambientes.

Para quem ainda tem dúvidas sobre como escolher os melhores tapetes, Tortorelli explica que a pessoa deve optar pelas cores neutras e pastel, que combinam com qualquer decoração. Outra dica importante é fazer a escolha pela metragem do local, levando sempre em conta se a peça vai servir também como objeto de decoração (se ele ainda não existe) ou se vai ser sem esta função.

PETS

Além de garantir melhor conforto para a família, os tapetes exercem um papel importante para quem tem pets em casa. “Eles aconchegam os animais. E a maioria das pessoas não dá muita importância para isso”, alerta o sócio da On Decor Valinhos. “Os pets procuram espaços quentes em dias frios e se a família que sai para viagem se esquece de deixar a caminha, com certeza eles vão procurar um local que tenha um tapete para se acomodar e se aquecer”.