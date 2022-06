Chuvas em PE: Fundo social libera R$ 1 milhão para ajudar pequenos negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de junho de 2022.

O Fundo Social Estímulo está disponibilizando R$ 1 milhão em crédito para auxiliar pequenos empreendedores das cidades que pertencem à Grande Recife, em Pernambuco, e que tiveram prejuízos causados pelas recentes chuvas e deslizamentos no Estado. Dados atualizados contabilizam mais de 100 mortes e cerca de 70 mil desabrigados ou desalojados por conta das fortes chuvas que atingiram a área.

O Estímulo é um movimento criado por grandes empresários cujo objetivo é oferecer crédito em condições excepcionais para que pequenos negócios em dificuldade, para que eles possam se reerguer rapidamente e contribuir para a geração de emprego e renda na comunidade em que estão inseridos. O fundo social foi criado durante a pandemia justamente para auxiliar os pequenos e médios empreendedores que tiveram prejuízo por conta do isolamento social.

“Assim como fizemos no auge da pandemia e em Petrópolis, o Estímulo está se mobilizando para colaborar. 14 municípios estão em estado de emergência e as linhas de crédito públicas devem demorar para chegar na ponta. Queremos atuar rápido para a reconstrução da economia local. O Estímulo chega para garantir um fôlego financeiro, permitindo que os empreendedores se reestruturem, recomprem mercadorias e equipamentos, mantenham os empregos que geram e garantam o sustento das famílias da região.”, afirma Fabio Lesbaupin, diretor executivo do Estímulo.

Fabio Lesbaupin faz um apelo para que grandes empresas do Estado também contribuam com doações de recursos para ampliar o atendimento aos pequenos empreendedores atingidos com crédito facilitado. “Toda a ajuda é benvinda. Muitas famílias, além de perderem suas casas e seus pertences, ficaram impossibilitadas de tocar seus próprios negócios”, diz o diretor executivo do fundo. Empresas interessadas em contribuir com doações podem entrar em contato com fundo através do email [email protected].

No total, 14 cidades que fazem parte da Grande Recife foram afetadas pelas tempestades. São municípios populosos que, em conjunto, representam 40% da população de Pernambuco e 53% dos CNPJs ativos também estão concentrados nestas cidades atingidas. “A Grande Recife tem uma representatividade econômica importante para Pernambuco”, comenta Fabio Lesbaupin.

O diferencial do fundo social Estímulo são as excepcionais condições de financiamento, com taxas bem abaixo do mercado, carência de 3 meses para começar a pagar e sem exigência de garantia. A liberação do recurso é rápida, sem burocracia e online.

Desde que surgiu, em março de 2020, o Estímulo já concedeu R$125 milhões em apoio financeiro a 2.300 empresas, gerando um impacto de 24 mil empregos. Os recursos são captados por meio de doações de empresas e de investimentos. O Estímulo atua em cinco estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Ceará e está nesta frente de ajuda agora em Pernambuco.

O crédito pode ser solicitado pelo site www.estimulo2020.org. Os critérios gerais de seleção das empresas que podem pedir o apoio financeiro são: faturamento mensal de R$ 10 mil a R$ 400 mil, CNPJ ativo há mais de dois anos e bom histórico de crédito e contas em dia.