Distribuidora de pneus expande negócios pelo Brasil e abre mais de 10 filiais

* Por: DINO - 7 de junho de 2022.

A distribuidora de pneus e câmaras de ar que tem sede em Pernambuco, Magnum Tires, está investindo para aumentar a sua capilaridade no Brasil. Neste ano, já inaugurou mais de 10 novas filiais. Em junho, irá inaugurar mais uma, desta vez no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas.

De acordo com o CEO Apolo Vieira, as próximas inaugurações estão concentradas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Alagoas, Paraíba, Rondônia e em Mato Grosso. Ainda segundo Apolo, a empresa conta com um projeto de expansão e “a expectativa é chegar ao final de 2022 com mais de 50 pontos de venda e dobrar as movimentações trabalhando com o comércio internacional”, afirma.

Há mais de 30 anos no mercado, a Magnum é distribuidora exclusiva dos pneus GT Radial, e, além de outras marcas, distribui também pneus de marca própria. A companhia pertence à holding Raífen e já está presente em todo o território nacional através das mais de 40 filiais espalhadas pelo Brasil e dos três centros de distribuição localizados em Recife (PE), Itajaí (SC) e Porto Velho (RO).

Em abril, a Magnum Tires bateu o recorde de faturamento da empresa. “Foi o maior de toda a história da Magnum. O último recorde foi em 2018”, sinaliza Apolo. A expectativa, ainda segundo o CEO, é que, neste ano, a companhia cresça cerca de 40% através das movimentações do comércio nacional e internacional. No ano passado, a Magnum Tires atingiu faturamento recorde de R$ 1 bilhão, com crescimento de 50% em relação ao ano anterior.