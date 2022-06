Estrela10 espera aumentar vendas em 10% neste inverno

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de junho de 2022.

O inverno é uma estação estratégica para o varejo, uma vez que categorias como Cama, Mesa e Banho, Utilidades Domésticas e Eletroportáteis ganham ainda mais relevância. “Nesta época do ano, aumenta significativamente a procura por fogões à lenha, aquecedores elétricos, lareiras ecológicas, lavadoras e secadoras, chaleiras elétricas, edredons, mantas térmicas, entre outros itens”, informa Marcelo Dantas, CEO da Estrela10, loja virtual de departamentos.

Para este ano, o executivo espera aumentar as vendas em 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Para isso, a loja investirá em ações de marketing estratégico, entregas rápidas e eficientes, bons descontos e produtos de qualidade. “Há seis meses estamos preparando mercadorias consideradas clássicas de temporada. Este planejamento nos permite trabalhar com antecedência e alcançar resultados assertivos e otimizados”, afirma ele.

Segundo ele, o plano de marketing da Estrela10 envolve a definição de públicos, prazos, produtos que entram em promoção e também o envolvimento dos colaboradores. Ao negociar com os fornecedores com antecedência, a loja conseguiu obter descontos que devem chegar a 30% para o consumidor final. O ticket médio deve chegar a R$ 650,00.

Dantas reforça que, a cada troca de estação, a Estrela10 sempre busca explorar as tendências de mercado. “Filtramos informações de diversas fontes, como mercado exterior e nichos diferentes, para aplicar conforme a nossa realidade”, diz o executivo.

Entre as marcas oferecidas no site, estão Tramontina, Cadence, Fischer, Trevalla, Acer, Philco, Electrolux, Mueller, Wolf, Jacki Design, Móveis Bechara, Speedo, Mor e mais de 200 marcas que foram implementadas no primeiro semestre de 2022.