Evento traz atualização em Otorrinolaringologia com palestrantes internacionais

* Por: DINO - 8 de junho de 2022.

Dias 9, 10 e 11 de junho, acontece o VII Combined Meeting, evento voltado à classe médica para discutir novidades da Otologia, Otorrinolaringologia Pediátrica, Laringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, subespecialidades da Otorrinolaringologia. O encontro ocorrerá na Câmara Americana de Comércio — Amcham – localizada na Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio, zona sul, em São Paulo.

As inscrições podem ser feitas no site da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), idealizadora do evento, por meio do endereço www.aborlccf.org.br/viicombined.

Palestrantes nacionais e internacionais já estão confirmados para os três dias de encontro, que tem como principal objetivo compartilhar atualizações de acordo com cada área de especialidade, da forma mais prática possível. Atividades hands-on já estão sendo programadas, bem como as aulas e mesas de discussão.

“O evento prima pela qualidade e diversidade dos representantes de diferentes escolas da otorrinolaringologia, debatendo os mais importantes temas da especialidade. Todas as áreas trarão muito aprendizado”, anuncia Renato Roithmann, presidente da ABORL-CCF.

Otologia

O VII Combined Meeting também agrega o tradicional encontro Four Otology, focado em temáticas da Otologia. A programação abordará novidades científicas sobre implantes cocleares, triagem auditiva, surdez unilateral, colesteatoma (tipo de tumor benigno), otoesclerose (doença degenerativa do osso que forma o ouvido interno), entre outras doenças e complicações tratadas pela especialidade que estuda clínica e cirurgicamente os problemas ligados ao aparelho auditivo.

Nomes internacionais estarão presentes, como Alejo Suarez, do Uruguai, Manuel Manrique e Angel Ramos, da Espanha, Thomas Roland, dos Estados Unidos, Federico Di Lella, da Argentina, e Piotr H. Skarzynski, da Polônia.

Otorrinolaringologia Pediátrica

A coordenadora da área de Otorrinolaringologia Pediátrica, Cláudia Schweiger, comenta que a programação conta com assuntos avançados de vias aéreas pediátricas, roncos, apneia do sono, disfagia, cirurgias nasais e da faringe, entre outros temas. “Também haverá sessões de diagnóstico e conduta na perda auditiva e vertigem na criança. E encerraremos com um painel somente de síndromes e suas repercussões em orelhas, nariz e garganta”, complementa.

Entre os convidados internacionais já estão confirmados, como o Dr. Alejandro Cocciaglia, da Argentina, discorrendo sobre o que há de mais novo em tratamentos de vias aéreas pediátricas, e a Dra. Sharon Cushing, do Canadá, explanando sobre Otologia Pediátrica.

Laringologia

Na área de Laringologia, uma das discussões será o uso do laser para tratamento de lesões benignas e malignas na laringe. Entre os especialistas que abordarão o assunto está o convidado internacional do Departamento de Cirurgia Policlínica San Martino da Universidade de Gênova, na Itália, Giorgio Peretti.

As sequelas da Covid-19 na laringe são outro tema de capacitação dos otorrinos. Diversas mesas apresentarão casos de pacientes que sofreram com estenoses (estreitamento) das vias aéreas e alterações nas pregas vocais de profissionais da voz, após o coronavírus.

“É uma doença nova, com muitos casos clínicos inéditos e com várias particularidades e tratamentos feitos. Será uma oportunidade de aprender com o compartilhamento de experiências e situações reais de consultório”, comenta o presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz e coordenador do setor de Laringologia do VII Combined Meeting, Dr. Hugo Ramos.

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Na especialidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o foco será sobre diagnóstico e tratamento de câncer de laringe e o uso de novas tecnologias, como o Exoscope, um sistema de vídeo endoscópico de alta definição.

“O evento ainda contará com o palestrante internacional Armando de Virgílio, professor assistente em Otorrinolaringologia na Humanitas University Milan, da Itália”, informa Dr. Carlos Takahiro Chone, responsável pela programação neste segmento.