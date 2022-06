Face match traz mais segurança em reconhecimento facial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de junho de 2022.

Quando as pessoas iriam imaginar que poderiam confirmar sua documentação por meio do reconhecimento facial? Isso apenas foi proporcionado pelo avanço da tecnologia, no qual o recurso do face match se mostra cada vez mais essencial para a segurança do usuário. Exatamente porque o face match é utilizado no combate a fraudes, principalmente nos aplicativos bancários.

Assim, esse tipo de recurso deve ser um dos principais investimentos para uma empresa que tem o objetivo de reforçar a proteção de todos os consumidores e de seus dados internos, sendo importante ter conhecimento sobre as vantagens do face match.

O que é face match?

O face match é uma tecnologia para reconhecimento facial que se baseia no uso de inteligência artificial, que pode ser usada tanto para o cadastro de novos usuários como para a verificação da identidade do usuário comparando um documento oficial autêntico que possua foto com o rosto da pessoa ao vivo.

Para destravar um aplicativo bancário, por exemplo, é necessário que seu rosto esteja previamente no banco de dados da instituição, através de um documento de identidade ou com um envio de uma selfie. A tecnologia reconhece os traços faciais da pessoa e só assim é liberado o acesso para utilizar o aplicativo.

Dessa forma, o objetivo maior deste recurso é evitar e reduzir o número de fraudes e os roubos de dados dos usuários.

Quais são as vantagens do face match?

A utilização dessa tecnologia oferece uma vantagem a mais para a segurança interna das empresas e de seus consumidores. Com a pandemia da Covid-19, o mundo percebeu a necessidade do uso cada vez maior da tecnologia online e da verificação da identidade digital. Por isso, também a necessidade de se implementar uma maior segurança na utilização desses sistemas.

Abaixo foram listados alguns dos principais benefícios da utilização do face match:

Aumento da precisão

Como visto, o face match, integrado ao reconhecimento facial, fornece uma maior segurança ao processo de verificação de identidade, tendo em vista trazer uma camada extra de proteção.

Reduz os riscos

O reconhecimento facial rapidamente pode reconhecer se uma pessoa está tentando realizar um acesso se passando por outra, e esta tentativa de acesso rapidamente ser notificada, protegendo usuários e empresas de possíveis fraudes.

Melhor experiência para os usuários

Além da série de vantagens já citadas, o face match traz vários outros benefícios, de forma a melhorar a experiência do usuário durante o acesso. Por exemplo, já que apenas o proprietário poderá ter acesso com o face match, este acesso também poderá ser feito de forma mais rápida, tendo em vista que o reconhecimento facial poderá vir em alguns casos a substituir um acesso por uma senha comum ou por pin, mantendo um padrão de segurança superior.

Além disso, os cadastros em serviços também podem ser facilitados e acelerados, já que o usuário poderá criar um perfil e conectá-lo via reconhecimento facial. Desta forma, ele poderia acessar outros serviços ou plataformas, sem a necessidade de preencher longos formulários, apenas validando com a tecnologia do face match.

Controle de acesso

Uma aplicação que apresenta uma excelente vantagem é no caso do acesso a edifícios comerciais, eventos ou outros, já que este procedimento pode ser feito através de um rápido cadastro por um terminal ou online. Assim, o acesso a estes locais pode se dar através de uma câmera conectada a um aplicativo e, desta forma, reconhecendo e liberando a entrada dos usuários de forma rápida, automatizada e dispensando a utilização de cartões ou tickets.

Mais segurança em aplicativos de bancos

Uma das aplicações em que pode se ver o total potencial do face match são em aplicativos de bancos, que apesar de possuírem uma série de autenticações e medidas de segurança, ainda têm a vulnerabilidade caso um terceiro tenha acesso, por exemplo, à senha do usuário.

A tecnologia de reconhecimento facial não irá substituir os demais dispositivos de segurança já existentes, mas sim, se somar aos mesmos, causando um efeito de redundância nas camadas de proteção e desta forma tornando os aplicativos de bancos cada vez mais seguros.

Sendo assim, a Gryfo tem o objetivo de garantir a inovação para empresas e integração em sua solução tecnológica. Há também o teste de demonstração de detecção e verificação de rosto disponibilizado pela empresa, para entender mais sobre a tecnologia.