Um novo marketing para o Brasil é apresentado no Porto Digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de junho de 2022.

Marketing Figital é o nome do novo conceito de marketing que será apresentado ao mercado brasileiro, no Porto Digital, localizado no Recife-PE, no próximo dia 9 de junho, pelo cientista Silvio Meira e especialistas de marketing da Le Fil, empresa focada em marketing estratégico.

O marketing figital – união das palavras físico e digital – considera o ambiente físico, habilitado pelo digital, orquestrado pelo social e considera efeitos em rede e negócios em plataformas. Esse conceito posiciona o marketing no centro das organizações, fazendo interseções com modelos de negócios, processos de inovação e desenhos de estratégias.

De acordo com o cientista Silvio Meira, “a transformação figital da sociedade e da economia, com plataformas figitais habilitando ecossistemas coopetitivos, muda processos de articulação entre agentes econômicos e sociais, incluindo redesenhos radicais nas redes de valor. Essa transformação também cria hábitos de consumo e demanda outras formas de organização nos negócios de todos os tipos, tamanhos e complexidades”. Já Rosário de Pompeia, sócia da Le Fil, explica que após a pandemia, aconteceram fortes acelerações do mercado que afetaram como se faz marketing hoje. “Não se pode mais pensar em marketing sem se atualizar sobre as formas de se fazer negócios em plataformas”, cita como exemplo.

Mais informações sobre marketing figital no [email protected]