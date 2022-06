Viasoft Connect 2022: o maior evento de inovação em gestão empresarial do Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de junho de 2022.

O maior evento de inovação em gestão empresarial do Brasil já tem data marcada: nos dias 22, 23 e 24 de junho, o ExpoUnimed, em Curitiba, sediará o Viasoft Connect 2022. Após a primeira edição presencial, em 2019, o evento migrou para o formato on-line, tendo as edições 2020 e 2021 transmitidas de estúdios. Agora, chegou a hora do reencontro presencial, que deve reunir entre 8 e 12 mil pessoas, conduzido pela Viasoft, empresa líder nacional em softwares de gestão empresarial.

Tendo como slogan “Exponencial”, o evento terá um amplo conteúdo, formado por cerca de 120 palestras, distribuídas por nove trilhas de conteúdo, que abordarão temas relacionados a Sales & Success, Business do Futuro, Tecnologias Exponenciais, Gente e Gestão, ESG, Inovação na Prática, Pessoas e Performance e Marketing Experencial. “O evento se consolida como o maior do setor ao agregar conteúdo de altíssima qualidade com muitas experiências e a geração de negócios entre todos participantes”, resume Iolanda Viola, diretora do Viasoft Connect.

Além disso, a programação trará as grandes estrelas do evento, os seis keynotes: o escritor José Salibi Neto e a consultora econômica Zeina Latif (dia 22/06), o ex-jogador de vôlei André Heller e o empreendedor Geraldo Rufino (23/06) e o consultor João Cordeiro e a investidora anjo Camila Farani (24/06). Todos, com interação com a hostess do evento, a atriz e apresentadora Maria Paula. Para completar o mix, uma ampla feira de negócios, com mais de 40 expositores que são referências em suas áreas de atuação.

O evento contará ainda com uma feira de negócios com a presença de grandes marcas do mercado (como Oracle, ICI, Kie-tec, Biopark, Ademicon, Haze Shift, Exact Sales, Cresol, Rox Partner, Hawei, LB2, Senai e Sebrae, entre outras), além de shows, rodadas de negócios e diversas atividades, gerando assim, uma experiência completa para os participantes.

Forte parceria com setor público

Ao longo dos últimos quatro anos, o Viasoft Connect fortaleceu parcerias com entidades públicas como o Governo do Estado, a Superintendência Geral de Inovação, a AMP (Associação Municípios) e a Assembleia Legislativa. Juntas, essas organizações têm concentrado esforços no desenvolvimento de ecossistemas inovadores no Paraná.

Como resultado, vão contribuir com a realização do projeto Ecossistemas Inovadores, realizado dentro do evento. A programação consiste na apresentação de cinco cases de ecossistemas nacionais e estaduais. “A ideia é que os cases inspirem representantes dos 399 municípios paranaenses que estarão no Viasoft Connect, para que se inspirem e levem ideias às suas localidades. Com isso, seguimos fomentando o desenvolvimento e a inovação no Paraná”, diz Itamir Viola, CEO da Viasoft.

Prêmio Empresa Inovadora

Conteúdo, informação, negócios, conexões e reconhecimento. Ao adotar o slogan “Exponencial”, o Viasoft Connect abarcou todas as iniciativas de inovação promovidas ao longo dos últimos anos. Entre elas, está o Prêmio Empresa Inovadora, cujos vencedores serão revelados durante o evento. O projeto é assinado pela Viasoft, com o incentivo do Governo do Paraná por meio da Superintendência Geral de Inovação/SGI e da Casa Civil. Conta, ainda, com a correalização da Assespro-PR e da Haze Shift, e tem como sponsors o Crea-PR, o BRDE e o Fomento Paraná.

Desde setembro de 2021, quase 200 empresas paranaenses se inscreveram na premiação e passaram por etapas seletivas. As 18 finalistas já foram identificadas e as premiadas serão divulgadas em cerimônia dentro do Viasoft Connect, no dia 24/06.

Os ingressos para o Viasoft Connect 2022 já estão à venda e podem ser adquiridos em www.viasoftconnect.com.br.

Patrocinadores:

DIAMOND – Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), Oracle e MJV

MASTER – Carreiras Viasoft, Agrotitan, Viasoft Analytics, Construshow, Korp, Nela, Viasuper, LB2, Ademicon, Kie Tec, Rox Partner, Sebrae, Senai, BioPark, Cresol, Condor, Exact Sales e Haze Shift.

PREMIUM – Controle na mão, Viasoft Pay, Market4You, PipeHub, Cargon, Prime DB, Martinelli Advogados, GoUp Software, Parque Tecnológico de Pato Branco, CREA-PR e Nexcore.

STARTUP: H1, InspectoAgri, Runrun.it,Human Robotics, Ororo, The Daimond, QI Network, Voe Space.

Parceiros:

Governo do Paraná, Superintendência Geral de Inovação (SGI), Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná (SEDU), Agência Curitiba, Creajr-PR, Celepar, Vale do Pinhão, TECPAR, ADVB-PR, Fundação Araucária, ABSS, ADVB-SC, ISAE FGV, ACP, CONFEA, ALEP, AMP, SEPARTEC, Sebrae, Curitiba Convention, Instituto Municipal do Turismo (IMT), Hotmilk, PUCPR, OAB-PR, RedHook, Two Dog, Inside Sales, Customer Hacks, Curitiba Angels, Tech Ladies, Growth Rocket, Faciap, ABRH-PR, Uau!HUB, ISAE-Escola de Negócios, RPC, Mundo Livre FM, Associação Comercial do Paraná, Curta Curitiba, Curitiba Turismo, Qroom e Angel Investor.