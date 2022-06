Allcom adquire parcialmente empresa de Software as a Service focada em IOT

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2022.

A Allcom Telecom acaba de concluir a aquisição da Sitacom, uma das pioneiras em comercializar software como serviço (SaaS-Software as a Service) com foco no mercado de Internet das Coisas (Iot) e Machine to Machine (M2M). O investimento é importante para a sua estratégia contínua de capturar participação nestes mercados, em rápida expansão.

Fundada em 2019, a Sitacom iniciou atendendo especificamente o mercado de segurança veicular e monitoramento de ativos, desenvolvendo sistemas inteligentes para empresas de rastreamento e monitoramento no Brasil. Com o tempo e com o aumento expressivo de soluções de Internet das Coisas no país, passa a atender diversos tipos de empresas que necessitam de sistemas para gerenciar dispositivos M2M/IoT.

Com a entrada da Allcom Telecom na sociedade, que adquiriu parcialmente a empresa, a nova companhia se chamará SITALLCOM e, por meio de suas soluções, as empresas podem conectar indústrias, veículos, ativos, cargas, e dispositivos IoT usando tecnologia celular, LPWA, satélite, radiofrequência ou outro meio de comunicação sem fio. Ao alavancar a oferta combinada, a empresa será capaz de criar novos serviços de valor agregado para seus clientes, aumentando a receita das empresas e melhorando o retorno sobre o investimento.

A presença da Allcom no Brasil e América Latina e o relacionamento de longa data que possui com os principais provedores de serviços e equipamentos nacionais e internacionais, clientes e parceiros, também ajudarão a acelerar a expansão da Sitallcom no ecossistema de internet das coisas e monitoramento de ativos, mercado este que é bem dinâmico e complexo.

A Sitallcom opera de forma independente dentro do grupo Allcom International, aproveitando o momento atual do mercado, já que o segmento de IoT está em pleno crescimento e aumentando a necessidade de serviços avançados de conectividade no âmbito empresarial.

Luiz Apolinario, COO da Allcom Telecom, afirma: “Estou muito feliz em dar as boas-vindas à Sitallcom. Com as soluções líderes de mercado que eles possuem, fortaleceremos a nossa oferta de Serviços de Valor Agregado e daremos um passo importante para liderar a próxima onda de transformação das soluções de internet das coisas e machine to machine gerando cada vez mais eficiência operacional e principalmente aumento da produtividade para nossos clientes e parceiros. Essa é uma boa notícia para os nossos clientes, pois os ajudaremos a acelerar seus retornos sobre os investimentos.

João Paulo – CEO da Sitacom, afirma: “Nosso principal objetivo é continuar entregando praticidade, eficiência e segurança para nossos clientes. Acreditamos que com a entrada da Allcom no negócio, conseguiremos alcançar resultados importantes para a ampliação de nossos serviços em nossa atual base de clientes e também em novos segmentos que podem ser explorados.

Segundo a consultoria McKinsey, o potencial impacto socioeconômico da Internet das Coisas na produtividade da economia brasileira e no aprimoramento de serviços públicos foi estimado em até US$ 200 bilhões(praticamente o equivalente a 10% do PIB nacional em 2016) considerando a utilização em diversos segmentos da economia descritos no plano do governo até 2025.

Sobre a Allcom Telecom:

A Allcom Telecom é uma empresa fundada em 2017, pertencente a empresa americana Allcom International, Holding do grupo, que atua no mercado de IoT e M2M oferecendo soluções de gerenciamento de conectividade e equipamentos e soluções para estes segmentos. Atuando como um distribuidor de valor agregado, a empresa integra e entrega soluções de internet das coisas para mais de 5.000 clientes em diversos países da América Latina e Brasil. Atualmente em sua base de gerenciamento há mais de 2 milhões de dispositivos conectados. Em 2021, ela teve um crescimento superior a 50%, contemplando mais de 250.000 equipamentos comercializados e 850.000 novos dispositivos conectados.

Sobre a Sitacom:

A SITACOM Sistemas Inteligentes é uma startup Brasileira fundada em 2019, atua no mercado de Rastreamento e Monitoramento de Ativos através de uma plataforma de gerenciamento e monitoramento entregando soluções para de controle de bens móveis e imóveis com a finalidade de prover segurança, logística, telemetria e gestão. O software de Rastreamento e Monitoramento SITACOM disponibiliza diversos recursos customizáveis permitindo que estes possam entregar a seus clientes um serviço de valor agregado e de forma personalizada. Desde sua fundação a plataforma tem alcançado um crescimento sólido na ordem de 150% ao ano. Em 2021 com mais de 15 mil equipamentos conectados e uma projeção de crescimento acima dos 200%.