Encontro de RI realiza debate sobre o investidor pessoa física e o mundo digital

* Por: DINO - 9 de junho de 2022.

O primeiro painel do 23º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais vai debater o investidor pessoa física e o mundo digital, no dia 27 de junho de 2022, das 14:30 às 16:00, no WTC Events Center, em São Paulo (SP). Promovido anualmente pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), o evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2022.

Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI, será o moderador do painel, que terá como debatedoras: Betina Roxo, Head de Canais Digitais da XP Inc., e Gabriela Joubert, Head of Research do Banco Inter.

Neste ano, o evento será no formato híbrido (presencial e digital). A 23ª edição do Encontro de RI acontece nos dias 27 e 28 de junho de 2022, em São Paulo (SP).

A 23ª edição do Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; Bloomberg; BMA; BNY Mellon; Bradesco; Cescon Barrieu; Datev; Deloitte; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets – Printer; MZ; Netshow.me; Oliveira Trust; Petrobras; PRISMA; S&P Global; Stocche Forbes; TheMediaGroup; e Valor Econômico.

Agenda: Painel 1 – O investidor pessoa física & mundo digital

Data: 27 de junho de 2022

Horário: Das 14:30 às 16:00

Local: WTC Events Center

Avenida das Nações Unidas, 12.551 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Mais Informações e inscrições: https://www.encontroderi.com.br/