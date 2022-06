Harmonização facial e seus efeitos rejuvenescedores

Compartilhe Facebook

No que se refere a estética e beleza, a palavra de ordem na atualidade é a harmonização facial. A HOF (Harmonização Orofacial) é um grupo de procedimentos estéticos que juntos dão um aspecto mais harmônico ao rosto do paciente, através do equilíbrio dos traços e o tratamento contra o envelhecimento facial que oriunda da perda da elasticidade da pele e da queda dos tecidos, dos músculos e da gordura facial.

Entre os que utilizam a técnica de harmonização facial está a atriz Mariza Marchetti. “Fiquei encantada com os resultados deste procedimento, me deixou mais confiante para enfrentar minhas próximas produções”, explicou a atriz. Mariza apresenta o programa “Planeta Pet com Mariza Marchetti”, direcionado ao mundo dos pets. E ainda deve atuar no longa – metragem “Amor de Deus”, do diretor Wagner Júnior, com direção geral de Bellamir Freire.

Curso reconhecido pelo Mec

Para profissionais da saúde (médicos, dentistas, biomédicos, famarcêuticos) que querem atuar na área, a Uniface Academy, empresa especializada em harmonização facial em parceria com a UniFil (Centro Universitário Filadélfia) realiza cursos de harmonização facial.

Nesta última semana, o Dr. Raphael Alves, em parceria com a Dra. Janaina Abdala ministra o curso de Lifting Facial pelo Temporal, reconhecido pelo MEC. “O curso consiste numa técnica de reposicionamento dos tecidos com fios definitivos e duradouros, culminando no rejuvenescimento da face. Essa façanha é obtida através da melhoria da flacidez aliada a uma maior definição do ângulo da mandíbula o que evita as quedas de sobrancelhas. Tudo isso mantendo as características do paciente”, explica Dr. Raphael Alves.

Proveniente de uma família da área de saúde, Dr. Raphael Alves possui mais de 20 anos na profissão e é mestrado em Ortodontia, Especialista em HOF (Harmonização Orofacial), Coordenador de Graduação em HOF pela UNIFIL/Uniface e com vários livros já publicados.

