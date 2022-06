Investimentos em anúncios no Marketing Digital cresce 74,2%

Os investimentos realizados pelas empresas em marketing digital é crescente, chegando a 33,5% de share publicitário e tendo um crescimento de 74,2% em 2021 em relação à 2020, segundo o relatório CENP-Meios – publicado anualmente pela entidade que funciona como Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.

“O tráfego pago é como chamamos a estratégia de investir em anúncios na internet para atrair o público a sites, cadastros, e-commerce’s, landing pages e mais, comumente vistos em redes sociais, páginas de buscas, sites, blogs e plataformas de vídeos. Uma excelente estratégia para solidificar a marca, fazendo com que novos públicos conheçam a empresa, resultando em um número maior de potenciais clientes”, revela Felipe Jacobini, especialista em marketing digital e cofundador da Agência UPLevel Marketing Digital

Segundo Felipe, a cada dia que passa mais canais surgem no marketing digital, aumentando o leque de opções para as empresas investirem, possibilitando estratégias cada vez mais robustas. As principais ferramentas, segundo ele, são:

Google Ads

Meta Ads (antigo Facebook Ads)

Anúncios no YouTube

Instagram Ads

TikTok Ads

“Existem inúmeras ferramentas de tráfego pago que podem ser utilizadas para alavancar os resultados das empresas, o mais importante é conhecer muito bem o público-alvo, entender a fundo os diferenciais do negócio em questão e as principais características e particularidades dos diferentes canais de tráfego, para assim traçar uma estratégia sólida que une tráfego orgânico e pago rumo ao sucesso no meio digital”, complementa Felipe.

