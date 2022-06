Maioria das empresas já investem em inbound marketing

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2022.

Em pesquisa realizada pela HUBSPOT em 2021, denominada “State of Inbound, 73% das empresas e marcas pesquisadas utilizam inbound marketing como abordagem principal no marketing digital. A democratização do acesso à informação fez com que a grande maioria das empresas pudesse ter acesso às ferramentas de anúncios digitais, o que consequentemente acarretou num enorme volume de anúncios no início dos anos 2010. Após isso, viu-se um movimento de aumento de custo por resultado, desde então, novas estratégias foram traçadas para que empresas pudessem encontrar seus clientes sem importuná-los com a divulgação de produtos e serviços. Uma das estratégias apontada por especialistas como efetiva é o Inbound Marketing.

Uma pesquisa realizada pela Eloqua Marketing indicou que o custo médio por leads diminui 80% após 5 meses de aplicações consistentes de estratégias de Inbound. “O inbound é uma das preferências nas possíveis estratégias dentro do marketing digital, pois utiliza como base etapas do funil de vendas, onde as empresas buscam por consumidores que desconhecem seus produtos e serviços, porém com dores que podem ser solucionadas pelo seu negócio, dessa maneira vamos qualificando o lead, fornecendo mais e mais informações sobre suas soluções para, no fim, transformá-lo em um novo cliente”, explica Felipe Jacobini, especialista em marketing digital e CEO da Agência UPLevel Marketing.

“Ferramentas como SEO, marketing de conteúdo, e-mail marketing, e muitas outras, unem-se as métricas para qualificar os usuários e convertê-los em leads de maneira sutil e estratégica”, comenta Felipe. “O marketing de conteúdo é uma das melhores estratégias para o crescimento no meio digital, reduzindo muito o custo de aquisição de novos clientes, reunindo dados estratégicos para suas próximas campanhas e tornando sua marca muito mais relevante para o seu público-alvo”, conclui Jacobini.

