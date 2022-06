Mercado de RPA deve alcançar US $47,19 bilhões em 2029

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2022.

De acordo com a última publicação da Meticulous Research®, espera-se que o Mercado de Automação Robótica de Processos alcance US $47,19 bilhões até 2029. Estes valores representam um crescimento anual composto (CAGR) de 16,2% no período de 2022 a 2029.

Intitulado Robotic Process Automation Market, by Type (Software, Service), Process, Deployment (Cloud, On-Premise), Application, and Industry (BFSI, Telecom, and IT Industry), and Geography —Global Forecasts to 2029″, o relatório apresenta uma previsão do mercado de RPA em uma escala global para os próximos anos.

A pesquisa indica que os motivos para o crescimento acelerado do mercado de RPA no período estudado são, principalmente, a alta demanda por automação de processos de negócios e a popularização da tecnologia entre os consumidores, que passaram a buscar soluções de automação de maneira mais frequente.

Serviços em alta

O instituto Meticulous Research segmenta os tipos de mercado de RPA em serviços e software. Com base nos números apresentados, estima-se que o segmento de serviços seja responsável pela maior fatia do mercado de RPA, por permitir maior escalabilidade e minimizar custos para o prestador de serviços e cliente final.

Soluções automatizadas

Outra segmentação apontada no relatório é quanto ao processo automatizado, em que se subdivide em soluções automatizadas, soluções de apoio e gerenciamento e soluções de interação. Neste âmbito, os processos relativos a soluções automatizadas são responsáveis pela maior fatia de mercado.

On-premise

Quanto ao local de implantação da tecnologia, o relatório subdivide o mercado de RPA em on-premise (no local) ou em nuvem. As soluções on-premise ainda são a maior parte no cenário atual e nas projeções para os próximos anos, muito embora as soluções em nuvem tendam a crescer a um CAGR mais alto no período estudado.

Administração e relatórios

O relatório subdivide as aplicações do RPA nos setores de administração e relatórios, suporte ao cliente, migração de dados e extração de captura, análise e outras aplicações. Para 2022, o processo mais automatizado é o de administração e relatórios. Contudo, o crescimento do segmento de análises tende a ser o maior – incluindo tendências de serviços, faturas, relatórios e outras rotinas.

Bancos e financeiras

A indústria que mais tende a automatizar processos no período estudado é a indústria de bancos, seguros e outros serviços financeiros. O relatório também aponta telecomunicações, indústria de TI, turismo e hotelaria, transportes, varejo e bens de consumo, manufatura e logística, saúde e produtos farmacêuticos, entre outras indústrias como potenciais consumidores de RPA.

Hiperautomação

Acompanhando o crescimento do mercado de RPA, o mercado de hiperautomação deve atingir US$ 600 bilhões em 2022, de acordo com relatório do grupo Gartner. A transformação digital e a automação de TI são citadas como oportunidades de implementação de hiperautomação. Em 2021, o mercado de tecnologias de hiperautomação movimentou US$ 532 bilhões.

“O relatório apenas endossa o que já vínhamos observando: RPA é a grande tendência para 2022, e o prestador de serviços de TI tem nesta tecnologia a oportunidade de escalar seu negócio com modelos que geram receita recorrente, ao oferecer à PME a solução que ela buscava para diminuir custos e aumentar eficiência de fluxos de trabalho”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek LatAm, empresa de software de RPA.