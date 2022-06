Quinze minutos de atividade física proporcionam “elevação mental”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2022.

De acordo a Asics, no projeto Mind Race, e publicada no portal MKT Esportivo (uma extensão do estudo Uplifting Minds iniciado no ano passado), quinze minutos de atividade física – que pode ser feita em uma clínica de RPG, por exemplo – proporcionam “elevação mental”. A pesquisa acompanhou por três semanas mais de 50 pessoas em todo o mundo para investigar o que acontece na área cerebral quando pessoas ativas não se exercitam por uma semana. O reflexo na saúde mental dos participantes do estudo foi parecido com uma semana de sono interrompido, com aumento de 23% nos pensamentos acelerados.

Os resultados mostram que 15 minutos e 9 segundos de atividade física são necessários para que o estado mental cresça, mesmo com períodos de inatividade. Para tanto, os responsáveis pela pesquisa monitoraram as pontuações do estado mental dos participantes saudáveis. Essas pontuações chegaram a partir do “State of Mind”, índice feito pela marca, que aponta o reflexo da ausência de movimento na saúde mental e a necessidade de uma “elevação”, tendo como foco a conexão entre ambos.

Atividade física é aliada à prevenção e ao tratamento de doenças

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicadas no portal Folha de Pernambuco, aproximadamente 300 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por conta de problemas ligados à falta de atividade física, fazendo do sedentarismo um dos maiores riscos de morte do território. O Instituto Nacional do Câncer aponta, ainda, que a obesidade provoca mudanças hormonais e mantém o corpo em um modo inflamatório crônico, influenciando na proliferação celular.