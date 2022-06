Solidariedade: as campanhas do Esporte Clube Sírio ajudam mais de 30 mil pessoas

* Por: DINO - 10 de junho de 2022.

O Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio, o “Sírio do Bem”, promove uma série de campanhas solidárias para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. “O ‘Sírio do Bem’ pratica a solidariedade de uma forma horizontal onde todos têm consciência do respeito com quem precisa e, ao mesmo tempo, todos nós aprendemos muito com essas p6essoas”, afirma Rita de Cassia Halti, diretora do Departamento de Filantropia.

Rita foi a criadora do primeiro trabalho social do clube, o “Projeto Peruca dos Sonhos”, uma ação voluntária de confecção e entrega de perucas lúdicas para crianças em tratamento oncológico nos hospitais da cidade São Paulo. O sucesso do projeto foi tanto que o Clube Sírio criou o “Sírio do Bem”, com direção de Rita, que, atualmente, promove campanhas e ações sociais para auxiliar pessoas de todas as faixas etárias e quem está em situação de rua. São 70 voluntárias associadas ao projeto, que já atendeu a mais de 30 mil pessoas.

O departamento já promoveu campanhas de doação de sangue, alimentos, agasalhos e cobertores, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e kits de maquiagem. O voluntariado também faz doação de roupas e calçados, para que sejam vendidos no Bazar da Associação Amparo Maternal. As doações são entregues em hospitais, asilos e casa de apoio à mãe solteira. Os cobertores são doados para pessoas em situação de rua. As voluntárias já confeccionaram cerca de 30 mil peças de tricô e crochê – como perucas, colchas, cachecol, mantas, sapatinhos e coletes.

Abaixo, as campanhas solidárias que o “Sírio do Bem” está realizando neste mês de junho:

Campanha do Agasalho:

O Sírio do Bem está arrecadando casacos, agasalhos, blusas ou doações em dinheiro, por meio para comprar cobertores para pessoas em situação de rua, até o dia 30 de junho.

As voluntárias do Sírio do Bem confeccionarão em média 5 mil peças, entre perucas, touquinhas, cachecol, sapatinho e coletes, para doar às crianças que fazem quimioterapia; 200 mantas que serão entregues ao hospital Cruz Verde, que atende a crianças com paralisia cerebral e são cadeirantes; 30 mantas e 30 pares de sapatinhos entregues para o Departamento de Fisioterapia da Faculdade Metropolitana Unidas (FMU) doar aos seus pacientes, que são cadeirantes e atendidos pelo programa Atende, da Prefeitura de São Paulo. As doações também serão feitas para asilos e orfanatos.

Peruca Lúdica/Rapunzel Solidária:

Neste mês de junho, o Projeto Peruca dos Sonhos fará uma doação de 250 cabelos naturais para o Rapunzel Solidária e confecção das perucas para crianças em tratamento de câncer.

Campanha de Doação de Sangue – Sírio do Bem em parceria com o Hospital Sírio Libanês

O Hospital Sírio Libanês estará com sua equipe médica no Clube Sírio para coletar sangue no Clube Sírio, no dia 11 de junho, sábado, das 9 às 17h, na Sala Damasco. “Participe da nossa campanha e ajude a salvar vidas, fazendo bem ao próximo está fazendo bem para si mesmo!”

Campanha de Doação de Leite

O Sírio do Bem está arrecadando Leite Nam 1 e Nam 2 para os bebês do Amparo Maternal. São bebês que não recebem amamentação materna pois suas mães são usuárias de drogas. A doação pode ser feita por PIX ou entregues na sede do Clube A/C Departamento de Filantropia.

Doações:

Para quem quiser fazer uma doação em dinheiro, basta fazer um PIX para a Chave do Clube Sírio 61006839000121. É importante que cada doação tenha o final de 28 centavos para identificação do Clube Sírio.

As doações também podem ser entregues na sede social do Clube Sírio, que fica localizado na Av. Indianópolis, 1192 – São Paulo/SP.

Voluntariado:

O Clube Sírio convida para ser voluntário dessa iniciativa que auxilia quem precisa e promove o bem-estar coletivo. “Realizar trabalho voluntário é agir em prol do bem coletivo e isso inclui o seu próprio bem. Se às vezes a solidariedade não te toca a alma, o seu progresso pode te tocar. Afinal você está trabalhando e, além de ajudar o próximo voluntariamente, você também está adquirindo experiência e firmando seu lugar no mundo. Pratique o trabalho voluntário, independentemente dos seus motivos venha fazer parte do Sírio do Bem”, frisa Rita.