Nas entrelinhas: o cliente conhece todas as vantagens do seu seguro residencial

* Por: DINO - 13 de junho de 2022.

Quando se fala em seguro residencial, logo vem a pergunta: quando e como usar esse serviço? Em geral, esse questionamento é acompanhado de outra associação muito comum feita por aqueles que já usam o seguro de automóvel, que na maioria das vezes é acionado quando acontece algum problema como roubo ou acidente. Mas ao contrário do que muitos pensam, o seguro residencial vai muito além de proteger a casa ou apartamento de um incêndio ou queda de raio, por exemplo.

Com o objetivo de facilitar o dia a dia das pessoas e também economizar tempo e dinheiro, a maior parte dos seguros residenciais oferecem serviços e assistências gratuitas ou com custos muito reduzidos que além de úteis, ajudam a salvar um dinheiro ao evitar gastos que podem afetar o orçamento no final do mês.

“Para quem gosta de praticidade para resolver pequenos problemas da casa ou do apartamento, o seguro residencial é um grande aliado. O produto deixou de ser apenas uma proteção. Hoje, é também um facilitador na rotina e manutenção da casa”, comentou Alex Körner, CIO e Co-founder da 180° Seguros.

Assistências como conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; serviços de encanador, chaveiro e eletricista; instalação de itens de comodidade como um ventilador ou decoração, a exemplo das cortinas para as janelas, são apenas alguns dos itens disponíveis, sem custos adicionais, na maioria das apólices dos seguros residenciais mais atualizados e que são uma mão na roda.

Para o executivo, as assistências oferecidas no seguro residencial são igualmente importantes às proteções. “Elas são importantes, é claro. No entanto, o cliente pode usar uma série de serviços, economizando na mão de obra, compensando assim o investimento feito no seguro residencial. Muitas pessoas estão trabalhando de casa e isso pode contribuir para deixar o dia a dia ainda mais leve e cômodo”, complementa.

As demandas mais simples exigem tempo e, as mais complexas, conhecimento técnico que pode criar muita dor de cabeça quando não são bem executadas. Ambos os casos podem ser resolvidos por serviços de um seguro residencial que, além de contar com profissionais especializados, terão um preço muito menor ao da contratação particular ou até mesmo gratuidade. Entre as principais assistências nos contratos de seguro residencial, estão:

Chaveiro; Eletricista; Encanador; Vidraceiro; Desentupimento; Conserto de eletroeletrônicos e eletroeletrônicos; Itens de comodidade; Itens de instalação elétrica e hidráulica; Instalação de conversor de fogão; Limpeza de ralos e sifões; Revisão de instalação elétrica e hidráulica; Remanejamento de móveis.

E ter todas essas vantagens pode custar muito menos do que se imagina. Para seguros com coberturas de 100 mil até 300 mil, valores que já cobrem boa parte dos prejuízos de uma residência em casos mais graves como desastres naturais ou mesmo roubo, o seguro residencial poderá custar menos que 100 ao mês e com todos os serviços e assistências mencionados. Isso é economia com planejamento.