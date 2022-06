Nova aliança estratégica de responsabilidade social nasce na América Latina

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de junho de 2022.

O Grupo PayRetailers – Pago Digital- Paygol anuncia o lançamento de seu primeiro esforço de Responsabilidade Social Corporativa para apoiar causas beneficentes na América Latina. Uma parceria inicial na Colômbia com a Manos Unidas por a Defesa dos direitos do povo Wayúu nas comunidades de La Guajira, acelera o objetivo da empresa de contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes e proporcionar a contribuição social que o mundo precisa.

A parceria com a Colômbia concentra-se no poder transformador da ajuda, que pode contribuir para reduzir a desnutrição, melhorar a saúde da comunidade e o acesso a oportunidades futuras que melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Para atingir seu compromisso, o PayRetailers Group fará uma doação de 1 euro para cada transação de processamento de pagamento feita durante todo o mês de junho de 2022. Os lucros serão distribuídos e utilizados para defender os direitos do povo Wayúu em La Guajira.

“Estamos muito animados em anunciar nosso acordo com Manos Unidas e apoiar as comunidades mais necessitadas da América Latina. Estamos certos de que este é o início de uma ampla colaboração pela qual esperamos continuar contribuindo para várias causas na região e para as pessoas que mais necessitam” – Juan Pablo Jutgla, CEO & Fundador da PayRetailers.

Sob esta mesma iniciativa, PayRetailers, Pago Digital e Paygol continuarão como um grupo para liderar esta estratégia de Responsabilidade Social para a América Latina através do mesmo mecanismo de doação para ajudar outras causas beneficentes no Brasil e no México durante o restante deste ano.

Sobre o PayRetailers

Incorporada em 2017, a PayRetailers é uma empresa espanhola, líder no fornecimento de serviços de pagamento on-line, dedicada a criar um processo de pagamento rápido e simples para comerciantes e compradores. A empresa oferece uma gama completa de soluções de pagamento para ajudar as empresas de comércio eletrônico a aceitarem pagamentos on-line através de uma única integração API.

Para os comerciantes que procuram expandir-se internacionalmente através de certas verticais de comércio eletrônico, uma compreensão clara do comportamento do consumidor e dos gastos em seu setor específico será a diferença entre sucesso e fracasso.

Ao aceitar métodos de pagamento locais, o PayRetailers permite que qualquer pessoa faça compras on-line, mesmo que não tenha cartões de crédito ou débito.

A PayRetailers está sediada na Espanha, com escritórios regionais no México, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru. Para mais informação: www.payretailers.com/pt/