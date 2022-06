Appgate anuncia novo diretor regional de vendas para o estado de São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2022.

A Appgate, a empresa de acesso seguro, acaba de anunciar Mauro Molino como diretor regional de vendas para São Paulo. A chegada do executivo reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença no estado.

Com mais de duas décadas de experiência em fabricantes e integradores líderes no mercado de tecnologia de informação, Molino atuou como diretor comercial e de canais de companhias como Enterasys, Cimcorp, Arbor, Netscout e Certisign, e tem conhecimento sobre soluções voltadas a cloud, segurança, monitoramento e performance, software, datacenters e serviços.

Formado em administração de empresas e com MBA em gestão de negócios, Molino trabalhou junto ao setor privado e público em todo o Brasil e também na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. “É com muita satisfação que anunciamos a chegada de Mauro Molino ao time da Appgate. Seguimos reforçando nossa equipe de vendas para atender da melhor forma possível as demandas de cibersegurança locais”, afirma Marcos Tabajara, country manager da empresa no país.