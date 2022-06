Aumento da demanda da alimentação Low Carb inspira restaurante de São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2022.

A dieta Low Carb foi criada pelo cardiologista norte-americano Robert Atkins nos anos 1970 e o método ficou conhecido como dieta da proteína por priorizar a ingestão desse nutriente, além de gorduras, enquanto limita severamente o consumo de carboidratos. A dieta low carb possui inúmeros benefícios para a saúde: auxilia no controle dos níveis sanguíneos de glicose, colesterol e triglicérides, além da perda de peso.

Esse tipo de dieta prioriza os alimentos in natura e minimamente processados. Quer dizer que quanto mais perto da natureza, melhor. Hoje em dia é um estilo de alimentação onde se diminui a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão e farináceos, e se aumenta o consumo de proteínas, como ovos, carne, peixe e frango, e gorduras de boa qualidade provenientes do azeite, nozes e abacate, por exemplo.

Inspirado neste tipo de alimentação e na grande procura por ela em itens já disponíveis em seu cardápio do delivery por parte dos clientes, o chef Mario Tucillo, implementou no restaurante Black Sushi o Rodízio Low Carb. Um completo menu de alimentação low carb, com pratos autorais do chef e novas versões de clássicos da culinária japonesa, que inclui até mesmo ostras frescas.

Nos sushis, temakis e jous, o arroz é substituído por tartar de peixes, com baixo teor calórico e rico em proteínas. O Rodízio Low Carb Black Sushi possui diversas opções de entradas quentes, frias, temakis e pratos quentes.

Black Sushi

R. Pedro de Toledo, 399, Vila Clementino, São Paulo/SP | (11) 5082-4288

Instagram: @blacksushii