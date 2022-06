Mais da metade da banda larga no Brasil é levada por provedores de Internet

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2022.

A ExpoISP Brasil reuniu os principais nomes do mercado de Internet e Telecom do país em Olinda, contando com palestras, painéis, debates, workshops e consultorias com especialistas, além de oportunidades de negócio na área de exposições. No evento, foram destacados pontos fundamentais do setor, como o fato de que, segundo a Anatel, os provedores regionais (ISPs) são os principais motores de desenvolvimento da internet, sendo responsáveis por mais da metade dos acessos nacionais de banda larga.

Conforme os especialistas presentes, o crescimento desse mercado, tanto no Nordeste, quanto no país, se dá pela essencialidade das Telecomunicações, que são fundamentais para conectar pessoas e negócios, principalmente no panorama atual, redesenhado pela pandemia.

Isto porque, nas análises apresentadas em palestras do evento, a telecom foi uma das áreas mais impactadas no pós-pandemia, mas segue em crescimento no objetivo de atender às demandas do mercado. E em sua esteira de crescimento, outras três grandes áreas poderão se expandir também: Internet das Coisas, MVNOs e redes neutras.

Para o organizador do evento, David Nascimento, a escolha do Nordeste como sede para a edição nacional também deu foco à expressividade do setor de internet na região. “O Nordeste é um mercado que se destaca no segmento de provedores de Internet. Reunimos aqui as maiores empresas do setor no país, bem como autoridades do setor de tecnologia e telecom, como é o caso de Fernando Lemos, o ex-ministro Marcos Pontes, lideranças da Anatel, entre muitos outros”, destaca Nascimento.

O ExpoISP terá uma nova edição nacional, em São Paulo-SP, nos dias 03, 04 e 05 de novembro. Mais informações podem ser obtidas neste link: https://saopaulo.expoispbrasil.com.br

Além disso, muitas outras edições regionais do evento passarão por vários estados brasileiros. O calendário fica disponível no link: https://expedicao.expoispbrasil.com.br

A realização é da Start Produções, especializada em eventos corporativos e feiras de negócios que já somam mais de 100 palestras, em mais de 20 cidades brasileiras, ultrapassando as 500 horas de evento que reuniram mais de 5 mil visitantes e 100 expositores.