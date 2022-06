Passeio das Águas Shopping sedia Campus Party Goiás

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de junho de 2022.

O Passeio das Águas Shopping, o gigante de Goiás, sai na frente mais uma vez, no que se refere a inovação, e vai sediar a maior experiência tecnológica do planeta: a Campus Party 2022. O evento, que acontece pela segunda vez de forma presencial, será de 15 a 19 de junho, nas dependências do centro de compras, para garantir total imersão em conteúdos, games, blockchain, cultura maker, educação e empreendedorismo.

O CPGoiás2, que contará com o apoio do Governo do Estado de Goiás, terá um formato fidigital, com cinco palcos presenciais e transmissão ao vivo. Além disso, as tradicionais estruturas do camping, Open Campus e a Arena da Campus estarão à disposição dos campuseiros. Contará, ainda, com cosplayers, robôs instagramáveis e influencers, que vão produzir conteúdos ao vivo.

A expectativa é reunir, durante os cinco dias, mais de 70 mil pessoas na Open Campus e cinco mil campuseiros na arena e 1.500 barracas. A Campus será realizada nos estacionamentos laranja e azul do shopping. Estarão disponíveis para o público mais de 400 horas de atividades, entre palestras, workshops, e-Sports, Arena Drones e robótica.

O superintendente do Passeio das Águas, Fredson Dourado, ressalta que a realização da Campus Party no shopping é o coroamento de um trabalho de captação altamente complexo, que consolida o centro de compras na vanguarda do varejo, projetando-o como um hub de experiências inéditas e de transformação digital. “Esta é a segunda vez que abrigamos a Campus Party e a cada nova experiência queremos melhorar, otimizar o nosso espaço e trabalhar com afinco para sermos referência no segmento varejista, já que somos o primeiro e único shopping no mundo a receber a Campus”, afirma.

Para integrar os clientes do Passeio das Águas Shopping às atividades da Campus Party foi idealizado um espaço localizado na área de convivência e alimentação. Lá funcionará o “Palco Passeio pelo Futuro”, com intensa programação, do dia 15/06 ao dia 19/06. Constam entre as atrações: jogo de dança eletrônica, bandas de música e atividades Geeks. No dia 18/06, sábado, das 16 às 17h, haverá a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás que executará músicas cujo foco é a tecnologia.

No dia 16/06, na quinta-feira, a Alsotech, braço tecnológico do Grupo Alliansce Sonae, que administra o Passeio das Águas Shopping, participa com as suas cinco startups (BeGreen, Box Delivery, Hubsell, PX e Zoox Smart Data) de uma extensa programação, no palco Fábrica de Empreendedores, na área Open da Campus Party. A mediação do debate com os representantes das startups, às 19h20, ficará a cargo de Guida Valente, Gestora de Inovação de Shoppings da Alsotech.

Consciente da importância desse evento para Goiás e o Brasil, o centro de compras montou um stand exclusivo dentro da Campus Party para realização de palestras. Estão previstas no dia 17/06, sexta-feira, cinco apresentações enfocando temas como tecnologia e delivery, big data, inteligência artificial, marketplace e tecnologia sustentável. Os palestrantes são: Felipi Crinit (Box Delivery), Eduardo Daltro (Zoox Smart Data), Dannyel Filgueiras (Hubsel), Allan Miranda (Px Creative Lab) e Giuliano Bittencourt (BeeGreen). Todos eles são conceituados empreendedores, com larga experiência no mundo digital.

Também no stand do Passeio das Águas Shopping serão realizadas, de 15 a 19/06, oficinas gratuitas de metaverso roblox para crianças, nos níveis básico e avançado. O Roblox é um jogo de interpretação de personagens online e em massa para multijogadores, baseados em mundo aberto, multiplataforma e simulação do multiverso, que permite jogadores criarem seus próprios mundos virtuais (places) e projetar suas próprias experiências dentro da plataforma digital. Os cursos serão ministrados pelo professor Natan Fernandes, da escola SuperGeeks de Brasília, a primeira e maior escola de tecnologia para crianças do Brasil.

Além dessas atividades, o participante que for à Carpus Party poderá participar do hackathon focado na criação de soluções para educação do futuro utilizando ferramentas de lowcode. Outra atração de destaque é a “Arena Include” com atividades promovidas pelo Instituto Campus Party, com foco no ensino de robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica, oficinas de empreendedorismo e Internet das Coisas (IoT).

A Campus Party Goiás disponibilizará, ainda, o programa Startup 360º. Trata-se de uma parceria com o Sebrae que tem por objetivo possibilitar que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Outra atividade de destaque: a maratona de negócios, programa que visa a idealização de novos negócios, que será em formato híbrido.

Na #CPGoiás2 terá o Call for Talks, o programa de submissão de conteúdos produzidos por campuseiros para campuseiros, que tem como objetivo descobrir novos talentos dentro da rede da Campus Party pelo Brasil.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.

Para se informar sobre todas as palestras da Campus Party Goiás basta acessar o site do evento: https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/

Informações para a imprensa

Interativa Comunicação

Karine Rodrigues – (62) 99986-9092