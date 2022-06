Órgão federal estadunidense sugere que os viajantes tomem precauções extras

Compartilhe Facebook

15 de junho de 2022.

À medida que o Coronavírus demonstra diferentes comportamentos e picos de alta e baixa em infecções e mortes em diferentes países, os viajantes com a passagem em mãos agora têm mais uma doença a considerar ao traçar seus roteiros de férias, estudo ou trabalho: a “varíola dos macacos”. Nos EUA, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) está incentivando os viajantes americanos a “praticarem um reforço de precauções” em função da referida doença, que é prima da varíola, já que centenas de casos foram relatados em dezenas de países, incluindo os Estados Unidos. Até a presente data, Reino Unido, Espanha e Portugal são os países que têm o maior número de casos documentados. No Brasil já existem casos confirmados e um deles é na cidade de São Paulo, conforme consta na página oficial do Ministério da Saúde sobre o tema.

Nesta semana, o CDC americano atualizou seu aviso de saúde de viagem para varíola dos macacos para “Alerta – Nível 2”, que é o nível intermediário de seu sistema de classificação de três níveis. Por enquanto, as autoridades americanas de saúde estão tratando a varíola dos macacos da mesma maneira que tratam outros surtos de doenças quando se trata de viajar. O CDC não está emitindo recomendações de viagem relacionados à varíola dos macacos para países individuais, como fez no caso da Covid-19. “O risco para o público em geral é baixo, mas você deve procurar atendimento médico imediatamente se desenvolver novas erupções cutâneas inexplicáveis (lesões em qualquer parte do corpo), com ou sem febre e tiver calafrios, e ainda evitar o contato com outras pessoas”, diz o comunicado do CDC.

De um modo geral, isso significa que o órgão federal estadunidense não está restringindo viagens, mas sugerindo que os turistas tomem algumas precauções extras, incluindo: evitar contato próximo com pessoas que tenham lesões na pele ou em sua genitália; evitar o contato com animais selvagens como ratos, esquilos, macacos e símios; evitar contato com o vestuário, roupas de cama ou outros itens que possam ter sido contaminados por pessoas ou animais.

Desde o dia 13 de maio, quase 1.100 pessoas em mais de 30 países contraíram a varíola, e as autoridades de saúde ainda estão investigando outros mil ou mais casos sinalizados. Nos EUA, os médicos até agora relataram 35 casos confirmados em 14 estados e no Distrito de Columbia.

As pessoas infectadas com a Monkeypox, que é o nome como a varíola dos macacos ficou conhecida por lá, geralmente apresentam febre, dor de cabeça, dores musculares, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, acompanhados por uma séria erupção cutânea que começa no rosto e depois se espalha pelo resto do corpo. Para a maioria das pessoas, a doença simplesmente regride e elas se recuperam em duas a quatro semanas. No entanto, o vírus demonstrou ser letal de 1 a 11% dos infectados. O quadro pode ser pior para bebês, idosos e pessoas com imunodeficiência ou com outras condições médicas de risco, de acordo com as informações do CDC.

Ricardo Mendonça, diretor geral na Next Seguro Viagem, empresa paulistana especializada em seguro-viagem internacional, diz que “os viajantes devem estar cientes do vírus e tomar as medidas necessárias para ajudar a limitar sua propagação. Vemos muitos viajantes sensatos, seguindo estritamente os protocolos de saúde e optando por acessórios tais como o seguro-viagem para obtenção de atendimento médico de urgência e emergência no destino internacional. A maioria das apólices de seguro-viagem cobrem infecções transmitidas por vírus e, portanto, oferecem cobertura para despesas de hospitalização decorrentes da infecção com o vírus do macaco. Pelo menos por enquanto, não há motivo algum para as pessoas entrarem em pânico. Com prudência e observância aos protocolos de saúde, poderemos seguir normalmente com nossas viagens individuais ou familiares e com nossas programações e projetos turísticos.”