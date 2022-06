Dispositivo para empresas de telefonia permite atendimento 24 horas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

Principal portal de atendimento junto aos clientes, a Unidade de Resposta Audível, cuja sigla é URA, trata-se de um dispositivo que estabelece o primeiro contato via atendimento telefônico junto aos seus clientes, apresentando um menu de opções que encaminha as chamadas para o setor escolhido a qualquer hora do dia ou da noite.

Amplamente utilizada nos Call Centers implantados dentro de empresas que possuem mais de um ramal, a URA exerce rápida resposta a demandas de encaminhamento das necessidades do usuário que contratou o serviço, possibilitando rapidez, eficácia e fluidez nas diversas formas de comunicação ativa e receptiva, independente do horário em que essa dinâmica esteja acontecendo.

Ao atrelar-se ao sistema de PABX em Nuvem, ou PABX Cloud, a URA permite, ainda, a pesquisa automatizada dos contatos estabelecidos na relação comercial possibilitando a análise de indicadores de produtividade e diminuindo o TMA, Tempo Médio de Atendimento.

De acordo com Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Multioperadora, “os custos para a implementação do PABX em Nuvem com a URA integrada são baixos e potencializam o desempenho das empresas”. Para mais informações, é possível acessar o portal www.conecteltelecom.com.br