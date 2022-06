Mestres do Saber oferece acervo de atividades voltadas à alfabetização infantil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

Com o intuito de auxiliar pais e professores que trabalham com alfabetização de crianças que estão na etapa final da educação infantil ou dando os primeiros passos no ensino fundamental, o blog Mestres do Saber – Atividades de Alfabetização surgiu em 2018, trazendo um acervo de centenas de atividades que podem ajudar os pequenos a aprender a ler e a escrever.

O material disponibilizado no portal pode ser adquirido por pais ou responsáveis destas crianças, professores, auxiliares em educação infantil e estudantes. A motivação do pedagogo Thiago D’Amato Higa, criador do site foi poder entregar

atividades de alfabetização e, em suas palavras, “possibilitar que pais e professores não precisem perder horas do dia criando atividades que nem sempre atingem o objetivo”.

Para o profissional, que desenvolve o projeto com sua esposa, a também educadora Roberta D’Amato Higa, o material oferecido no blog pode tanto ser utilizado no ambiente doméstico quanto na sala de aula, pelos professores. “As atividades são pensadas e feitas de maneira que a criança desenvolva consciência fonológica”, pontua ele.

A consciência fonológica, para os pesquisadores P. E. Bryant e L. Bradley, segundo estudo publicado na revista científica Nature em 1985, pode ser entendida como “um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas”.

No Brasil, esta questão se insere em um panorama de fragilidade educacional mais estrutural: de acordo com a organização Todos Pela Educação, com base nos dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o número de crianças brasileiras de seis e sete anos que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% de 2019 para 2021. No total, 2,4 milhões não estão alfabetizadas nesta faixa etária – o número corresponde a quase metade (40,8%) do grupo inteiro.

No blog Mestres do Saber, além de uma apostila de alfabetização voltada para alfabetização infantil, há, ainda, muitas outras atividades para Educação Infantil, como exercícios de matemática e de caligrafia, entre outros conteúdos.

