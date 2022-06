OSF Digital adquire a Kolekto para expandir ofertas em multi-cloud

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

A OSF Digital, provedora de serviços de transformação digital para empresas em todo o mundo, anuncia a aquisição da Kolekto, uma empresa de Commerce B2B e CRM sediada no Brasil. Especialista em implementações de projetos multi-cloud e Customer 360 da Salesforce, a Kolekto atende clientes em diferentes setores, como automotivo, energia e manufatura.

A OSF Digital está adquirindo a Kolekto para fortalecer sua experiência em Salesforce e continuar a aumentar sua presença no Brasil. Esta é a terceira aquisição da OSF Digital de uma empresa de serviços focada em soluções Salesforce com sede no Brasil, país que tem a segunda maior presença de funcionários da OSF Digital no mundo.

A aquisição da Kolekto estabelece a OSF Digital como um fornecedor global de soluções multi-cloud da Salesforce. A OSF Digital se concentra em aumentar suas capacidades para oferecer transformação digital em todo o ecossistema Salesforce, nas áreas de vendas, atendimento, marketing, commerce e experiência. Entre os clientes da Kolekto estão marcas como BMW Group Brasil, Renault e Supergasbras.

“Estou orgulhoso de continuar desenvolvendo nossas capacidades na América Latina com a adição da equipe Kolekto”, afirma Gerard (Gerry) Szatvanyi, CEO da OSF Digital.

A OSF Digital conta com mais de 1.000 certificações em Salesforce e está comprometida em impulsionar a transformação digital para seus clientes.

“Estamos entusiasmados em executar a estratégia de internacionalização da Kolekto com uma empresa que tem os mesmos valores e missão que os nossos, como é o caso da OSF Digital, e estamos ansiosos para nos integrarmos à equipe global da OSF Digital”, diz Carlos Vicente, fundador, Co-CEO e diretor de Negócios & Marketing da Kolekto.

A OSF Digital agora tem mais de 2.000 funcionários e 49 escritórios em todo o mundo. Com mais de 1.000 clientes globais, a OSF Digital atendeu várias empresas com escritórios na região da América Latina, incluindo Fanalca, La Polar, COMPAÑIAS CIC S. A. e muitas outras.

Nos últimos 11 meses, a OSF Digital adquiriu a Adept Group, Relation1, Werise, Paladin Group, FitForCommerce, Datarati e netnomics.

No final de 2021, OSF Digital investiu na Teia Labs, uma empresa de IA com sede no Brasil.

