UNIGETS comemora 30 anos no mercado de seguros

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

Há 30 anos os sócios Roberto Faria, Reinaldo Lindo e Gerson Rebello transformaram uma necessidade em negócio, ao se depararem com o fechamento da área comercial da maior seguradora do país onde trabalhavam, tornando-se empreendedores da noite para o dia; e um gap no mercado de seguros em um diferencial do segmento, ao perceberem que era preciso personalizar o atendimento. Nascia, assim, a Unigets Seguros.

Todo este formato foi essencial para entender a fundo as demandas de cada cliente, o que fez da Unigets Seguros uma empresa inovadora. Em pouco tempo, os sócios passaram de gestores de vendas a verdadeiros consultores, ao assumirem as mediações entre clientes e produtos, propondo as melhores soluções em proteção para atender as necessidades individuais de cada segurado.

Segundo Roberto Faria, “o valor do ser humano em nossas tratativas e o profissionalismo em nossa conduta, pautada pelo caráter; transparência e confiança, com todas as partes que compõe o negócio, fazem com que trabalhemos para adequar os contratos às particularidades de cada cliente, traduzindo suas necessidades em produtos.”

Apesar da estratégia diferenciada, o portfólio de produtos abrangia, de início, proteções para pessoas física e jurídica, que iam desde seguro saúde, residencial, de vida e previdência à proteção patrimonial, frota, engenharia e de responsabilidade civil.

Era preciso inovar mais uma vez e definir o tripé que se transformaria no segredo do sucesso da Unigets: unir um time de especialistas em seguros e a tecnologia ao já estabelecido atendimento personalizado.

Ao longo dos anos, time, tecnologia e a construção de relacionamentos com clientes geraram frutos e a Unigets Seguros passou a fazer, também, a gestão dos contratos, agregando a sua base de produtos a consultoria e gestão de benefícios corporativos, e seguro de transportes.

Entretanto, mais do que acompanhar a evolução da sociedade e de suas necessidades, é preciso antecipar-se a elas para manter o compromisso e a responsabilidade de efetivamente cuidar dos clientes. “Esta linha de pensamento nos conduziu a um novo patamar e conseguimos, através de um canal aberto para o desenvolvimento de parceria com o mercado de seguros, desenvolver serviços complementares e exclusivos”, explica Gerson Rebello.

Assim surgiram as soluções para locação imobiliária e as modalidades de Riscos Especiais, como o D&O, E&O, Crimes Corporativos e o Cyber Risk, tema que está entre as mais recentes preocupações dos clientes, já que os ataques hacker cresceram mais de 200% desde o início da pandemia e com a LGPD em vigor.

Com experiências e opiniões distintas, a sociedade composta por Roberto Faria (Profissional de Vendas e Inspeção de Risco), Gerson Rebello (Profissional de Vendas e Advogado) e Reinaldo Lindo (Vendas e Administração) comemora 30 anos de atuação, construção de relacionamentos com o mercado de seguros, parceria e um canal aberto para o desenvolvimento de produtos e soluções eficazes no segmento de seguros.

Para Reinaldo Lindo, “cuidar do nosso cliente é a verdadeira vocação da Unigets. Temos a certeza de que nada se constrói sozinho e que devemos muito do que somos à confiança de clientes e parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui, celebrando nossos 30 anos de vida. Sabemos que o futuro exigirá cada vez mais de nós, por isso temos plena convicção de que precisaremos investir cada vez mais em nossa gente, processos e inovação; afinal, o cliente é o senhor da razão e aquele nos motiva a evoluir”.