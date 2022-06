Brasil Trading Fitness Fair se transforma e vira plataforma de oportunidades

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

A quarta edição da Brasil Trading Fitness Fair (BTFF) já tem data para acontecer: será entre os dias 18 e 20 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Agora sob a gestão da Italian Exhibition Group (IEG), uma das principais organizadoras de feiras e congressos da Europa, o evento foi redesenhado para se transformar em uma plataforma de geração de negócios e para engajar, em apenas três dias, toda a cadeia de fitness, saúde e bem-estar.

A proposta é oferecer cinco elementos em um só evento – exposição, competições, conteúdo, experiência e negócios – e garantir grandes oportunidades e uma intensa conexão entre as maiores empresas do ramo, tanto B2C quanto B2B, e os milhares de entusiastas da atividade física e do estilo de vida saudável. Levantamento da McKinsey estima que o setor de bem-estar, nicho no qual o mercado fitness está incluído, movimenta pelo menos US$ 1,5 trilhão anualmente em todo mundo, com crescimento de 5% a 10% a cada ano.

“Com mais de 34 mil academias, o Brasil é um dos maiores mercados globais em fitness”, afirma Rimantas Sipas, diretor comercial da IEG. “Embora este tenha sido um dos setores que mais tenha se ampliado na última década, graças à crescente conscientização da população sobre a importância dos hábitos saudáveis, há ainda um enorme potencial – apenas 5% dos brasileiros estão matriculados em academias, por exemplo. Novas tendências e tecnologias não param de surgir, e é por isso que uma plataforma como a BTFF é tão importante”.

Em 2019, a BTFF reuniu mais de 70 mil visitantes, gerando R$ 80 milhões em negócios. A feira é conhecida por concentrar os principais fabricantes, distribuidores e importadores de equipamentos esportivos, suplementação, alimentação saudável e orgânica, além de marcas de roupas e acessórios fitness, e por atrair celebridades do mundo fitness e wellness – a última edição, por exemplo, teve a presença de Juju Salimeni, Fernando Sardinha e Gracianny Barbosa.

Para a edição 2022, a BTFF contará com novos setores de exposição, como os dedicados aos segmentos farmacêutico, e de bebidas e alimentos saudáveis, além de experiências voltadas à geração de negócios, como o Trade Day, o Programa Comprador e a Rodada de Negócios. Destaque ainda para o novo hub de conhecimento, com o BTFF Talks, as Conferências BTFF e de Nutrição, o Summit BTFF, Workshops, bem como o Podcast.

“Em um setor dinâmico como é o de fitness e bem-estar, cabe à BTFF evoluir na mesma velocidade. Entre tantas tendências e atrações, devo dizer que nosso foco segue sendo o mesmo: trazer o que há de novo e de melhor no mundo do fitness e do bem-estar”, afirma Sipas.