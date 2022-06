E-commerce: estratégias de marketing para promover aumento de vendas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de junho de 2022.

Nos últimos anos, o crescimento do e-commerce no Brasil deu um salto. Pressionadas pela quarentena, as empresas precisaram se reinventar e a entrada no universo digital foi questão de sobrevivência.

De acordo com uma pesquisa realizada pela NielsenIQ Ebit em parceria com a Bexpay, o e-commerce brasileiro teve um crescimento em 2021 de 27% comparado a 2020. De acordo com o relatório, foi gerado um total de R$182,7 bilhões de reais em vendas.

No primeiro trimestre de 2022, segundo o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust em parceria com a camara-e.net, o setor teve alta de 12,59% nas vendas, comparado ao mesmo período do ano passado.

Trabalhar com estratégias de marketing é uma opção para aumentar a eficiência das campanhas, pois, de acordo com o especialista em Growth, Ricardo Nazar, no mercado atual, não se disputa espaço apenas com os concorrentes direto. As mídias sociais, por exemplo, trazem distrações de diversos tipos para brigar com um anúncio. É preciso uma estratégia forte para envolver o cliente desde o topo do funil até a fidelidade da marca.

A praticidade das compras on-line parece ter conquistado os clientes. De acordo com o relatório Global Payments Report, divulgado em março desse ano, as vendas no e-commerce no Brasil devem crescer 95% até 2025. Uma empresa que busca o crescimento precisa estar preparada para acompanhar o mercado. E isso envolve estratégias e marketing para e-commerce, como o tráfego pago e técnicas de SEO.

Marketing Digital como diferencial para o crescimento

Segundo a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, feita no ano passado, 94% das empresas entrevistadas escolheram o marketing digital como estratégia para crescimento e 67% delas consideram eficientes as estratégias já usadas.

Com o crescimento e amadurecimento do mercado não ter planejamento é sinônimo de ficar para trás. Para Nazar, o primeiro passo é promover ao usuário uma boa experiência de navegação, facilidade para encontrar o que busca e boas opções para pagamento.

O segundo passo é evidenciar os diferenciais de cada empresa. Conhecer as métricas dos anúncios patrocinados é fundamental para saber o melhor canal para investir e escalar. “Bons criativos elevam as métricas do e-commerce. Por exemplo, se a loja tem preços atrativos, usar criativos com esses valores em destaque costuma ser uma ótima opção”, explica.

Ainda de acordo com a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 35% das empresas entrevistadas não costumam metrificar as ações de marketing. “Além de medir, é fundamental acompanhar o desenrolar dessas ações para ajustar o necessário e continuar com o processo de crescimento”, finaliza Nazar.