Importância de ter prioridade financeira

* Por: DINO - 20 de junho de 2022.

Prioridade financeira é um conceito muito importante para todas as pessoas que se preocupam em levar uma vida mais organizada em suas finanças. Independentemente do quanto se tem de renda, dos salários mais baixos às remunerações mais altas, manter o orçamento pessoal ou familiar em dia depende de um bom planejamento e todo bom plano financeiro traça bem as suas prioridades rumo a uma vida cada vez mais próspera.

O QUE É PRIORIDADE FINANCEIRA

Antes de abordar a importância da definição de prioridades financeiras, é necessário ter em mente o que de fato significa o termo “prioridade financeira”.

Prioridade financeira é o nome que se dá ao ato de organizar os gastos e as despesas, dentro de um planejamento financeiro, por ordem de importância, ou seja, definindo aquilo que vem primeiro e, portanto, que mais exige atenção. Um dos sintomas mais claros e mais comuns de que uma pessoa está precisando traçar ou mesmo repensar suas prioridades financeiras é chegar ao fim de cada mês com a sensação de que não sabe explicar ao certo onde foi que aplicou a renda que acabara de receber.

Os itens que vão compor o topo da lista de prioridades financeiras variam de pessoa para pessoa, de família para família. De qualquer forma, colocar esse conceito em prática é algo muito proveitoso para quem busca por uma vida financeira mais organizada, independentemente do tamanho do orçamento disponível.

IMPORTÂNCIA DE SE TER PRIORIDADES FINANCEIRAS BEM DEFINIDAS

Não definir prioridades financeiras significa dizer, na prática, que aquele dinheiro pode ser gasto de forma deliberada, como se fosse uma fonte inesgotável de valores – coisa que, por mais próspero que um orçamento seja, não é verdade. Agindo assim, mais cedo ou mais tarde, o endividamento bate à porta e o risco de ver as dívidas formando uma bola de neve cada vez maior realmente é muito grande.

É estabelecendo as prioridades financeiras que se muda o cenário acima descrito, já que se passa ter uma noção clara e real do quanto da receita disponível que será consumida por esses gastos prioritários, garantindo que eles serão honrados dentro do prazo.

Assim, conhecendo, finalmente, qual é o valor que sobra depois de arcar com as prioridades, as compras futuras podem ser planejadas. Este ponto também é bastante importante para manter o orçamento em dia, já que as compras compulsivas são grandes vilãs do bom planejamento financeiro. Isso não é o mesmo que dizer que quem preza pela saúde de suas finanças não pode comprar nada, mas significa que os gastos extras deverão ser, preferencialmente, planejados, para que não ultrapassem o orçamento, evitando-se o endividamento.

Em resumo, estabelecer prioridades dentro de um planejamento financeiro auxilia a manter uma vida financeira mais saudável, longe das dívidas e respeitando muito bem os limites estabelecidos pelo orçamento de cada um.

