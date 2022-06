Portal Solar Franquia planeja selecionar mais 200 unidades este ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de junho de 2022.

O Portal Solar, franqueadora de energia solar no País, pretende acrescentar mais 200 unidades ainda este ano no País. A empresa integra a feira de franchising ABF Expo 2022 e vai apresentar o modelo de microfranquia home-based para quem estuda entrar no mercado de venda e instalação de painéis fotovoltaicos para casas e empresas.

A ABF Expo (feira e congresso) acontece na cidade de São Paulo (SP), de 22 a 25 de junho, no Expo Center Norte. São esperaras 60 mil pessoas, que terão a oportunidade de selecionar o negócio de preferência entre cerca de 400 marcas.

“Nós não exigimos experiências no setor de energia solar, mas buscamos parceiros com perfil comercial, visão empresarial, disposição para aprender e boa comunicação”, afirma Felipe Sapucahy, Gerente-Geral do Portal Solar Franquias. O executivo disse ainda que o plano do Portal Solar é selecionar mais 200 unidades até dezembro.

“Eu não sou do setor solar. Venho da área gráfica e editorial, porém, mesmo sendo designer gráfica entendi que consigo fazer esse trabalho. Estudei bastante, me apaixonei pelo tema e sei que com o Portal Solar tenho todo o suporte que preciso para operar”, disse Risonele Coutinho, franqueada de São Paulo.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento do setor cresceu 10,7% em 2021, para R$ 185 bilhões. No ano passado, as franquias de serviço, como o Portal Solar, apresentaram o maior crescimento no período (22,9%), contribuindo para reduzir a taxa de desemprego no País. A projeção é que o setor de franquias supere R$ 201 bilhões (+ 9%) em 2022.

O uso da energia solar em telhados e pequenos terrenos acaba de ultrapassar 1 milhão de sistemas instalados pelos próprios consumidores brasileiros em residências e empresas, movimentando mais de R$ 57,4 bilhões em investimentos e criação de cerca de 320 mil empregos nos últimos dez anos, de acordo com dados da Associação Brasileira de Energia solar (ABSOLAR).

Serviço

ABF Expo Franchising 2022

Entrevistas no local: estande B007 (Rua B, nº 07, próximo à Praça de Alimentação)

Datas: 22/6 a 25/6

Horários: das 13h às 21h (nos dias 22, 23 e 24 de junho) e das 11h30 às 18h30 (no dia 25 de junho)

Local: Expo Center Norte, em São Paulo, capital

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02055-000