Caetano’s Bar abre nova unidade na zona sul de SP

* Por: DINO - 21 de junho de 2022.

Com uma trajetória na zona norte da capital paulista, o Caetano’s Bar agora expande suas atividades com a inauguração de um segundo empreendimento, desta vez localizado na zona sul, nos arredores do Aeroporto de Congonhas, na Rua Vieira de Morais, 1857. Com abertura marcada para o próximo dia 22 de julho, a nova unidade traz à região uma opção para quem procura aquele clássico ambiente mais informal de barzinho.

“Essa nova unidade é uma versão mais intimista da antiga, onde procuramos incorporar preferências do público da região e manter determinados produtos”, explica Vilso Dargas, Sócio Proprietário do bar Família Dargas. “No mais, seguimos com os mesmos valores, princípios, qualidade e, sobretudo, a mesma administração familiar”.

A primeira casa, que começou como um pequeno empreendimento familiar em 2005, é referência na região pelo ambiente acolhedor, a tradicional comida de boteco e o atendimento dedicado. Com o tempo o bar foi se expandindo e ganhando reconhecimento, recebendo a alcunha de “lugar de amigos” – dada pelos próprios frequentadores e que foi transformada em slogan do estabelecimento.

Segundo os proprietários, o novo endereço vem para atender uma carência de alternativas desse tipo na região. Assim, a intenção é preencher uma lacuna para quem procura um ambiente mais descontraído para jogar conversa fora, fazer reuniões de negócio, encontros, confraternização ou um happy hour, por exemplo. “Ou seja, momentos de alimentação e lazer”, resume Edilson Dargas, sócio e anfitrião do Caetano’s Bar.

A inauguração segue o ritmo de retomada das atividades no setor de bares e restaurantes após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. “A retomada foi a oportunidade para essa abertura e a realização deste sonho por parte dos sócios”, diz o Sócio Proprietário. “Também reflete o momento em que as pessoas estão saindo mais e procurando opções para se divertir”.

Para saber mais, basta acessar: https://caetanosbar.com.br/aeroporto/