Entidade de classe trabalha pela valorização do cirurgião-dentista

21 de junho de 2022.

O cirurgião-dentista, assim como outras profissões, tem de se capacitar continuamente pois novas técnicas e novos materiais surgem periodicamente para otimizar suas atividades. É importante salientar que, como a boca faz parte do organismo, o seu trabalho é multiprofissional, envolvendo médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros.

“A classe está comprometida em melhorar a saúde bucal e, consequentemente, a saúde dos pacientes como um todo, inclusive detectando e prevenindo diversas doenças. Aproveito para reforçar, como exemplo, que a boca é uma das portas de entrada para o vírus da Covid-19, assim como o nariz e os olhos. Somos, com certeza, profissionais de fundamental importância na qualidade de vida das pessoas. Para tal, exige-se foco, competência, disciplina, atualização constante, comprometimento e extrema dedicação. A ABO-SP atua no sentido de ajudar nesta capacitação, dar todo o apoio, levar a saúde bucal aos mais carentes e lutar sempre pelos interesses legítimos da classe”, afirma o presidente da entidade, Mário Cappellette Jr.

Na área social, a ABO-SP participa do projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil, ligado à ABO Nacional. Profissionais da odontologia de todo o Estado de São Paulo e alunos, além de outros profissionais da área da saúde, atuam voluntariamente junto à população carente prestando atendimento preventivo gratuito . “As ações têm foco principal na saúde bucal, porém temos muitas outras atividades paralelas para reforço nesta conscientização. São realizadas palestras, diagnóstico e prevenção de doenças, distribuição de kits de higiene, saúde oral e escovação orientada da Colgate, entre outras iniciativas de relevo. É um grande orgulho fazer parte deste projeto”, afirma Cappellette.

Segundo o presidente da ABO-SP, o intuito é que, por meio da valorização do trabalho do cirurgião-dentista, abra-se a possibilidade de ajudar toda a população a cuidar de sua saúde bucal. “Desta forma, fomentamos os cuidados da saúde das pessoas integralmente, como um todo, já que a condição da boca pode influenciar em todo o organismo”, finaliza.